Sant Fruitós commemora el 25-N amb activitats per reflexionar, prevenir i denunciar la violència masclista

Sant Fruitós de Bages se suma un any més a la campanya comarcal Hi ha cops que no deixen blaus. Obre els ulls!, amb motiu del 25-N, amb activitats que promouen la sensibilització, l'empoderament i la participació ciutadana.
Tallers i activitats per promoure l'autodefensa, la reflexió i la participació
Sant Fruitós de Bages torna a commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, amb una programació d'activitats adreçades a diferents públics amb l'objectiu de sensibilitzar, prevenir i reivindicar la lluita contra totes les formes de violència masclista.
La primera activitat té lloc aquest dissabte 22 de novembre, a les 10 del matí, al Nexe - Espai de Cultura, amb un taller d'autodefensa per a dones a càrrec de Biterna Autodefensa. La proposta oferirà eines pràctiques d'autoprotecció, així com recursos emocionals i corporals per reforçar l'empoderament personal en un entorn segur i respectuós.
El mateix dissabte, a 2/5 de 5 de la tarda, la commemoració continuarà amb un Escape City de temàtica feminista, una proposta lúdica que combina el joc d'enigmes amb la reflexió sobre la igualtat de gènere, les violències masclistes i la diversitat LGTBI. L'activitat, que començarà al Cobert de la Màquina de Batre, es pot fer en grups de 4 a 6 persones o de forma individual.
Lectura del manifest institucional amb acompanyament musical
El dimarts 25 de novembre, dia central de la commemoració, es durà a terme la lectura del manifest institucional del 25-N a la plaça de la Vila. Enguany, l'acte es farà en dues sessions per facilitar la participació: una al migdia, a les 12, i una altra a la tarda, a les 6. Alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac posaran a l'acte l'acompanyament musical.
Un taller creatiu per als joves del municipi
El dimecres 26 de novembre, el Nexe Espai Jove oferirà un taller de pintar samarretes amb lemes feministes, una activitat pensada per a joves que combina creativitat, expressió personal i conscienciació sobre la igualtat de gènere. El taller començarà a 2/4 de 6 de la tarda.
Sant Fruitós, implicat en la campanya comarcal Obre els ulls!
Com cada any, Sant Fruitós de Bages s'adhereix a la campanya comarcal del 25-N, que enguany porta per lema Hi ha cops que no deixen blaus. Obre els ulls!. La iniciativa vol visibilitzar les formes de violència masclista que s'amaguen en el quotidià -control, humiliacions, aïllament, violència digital o xantatge emocional- i que sovint passen desapercebudes o es normalitzen.
L'objectiu és mobilitzar la ciutadania, promoure la detecció precoç de situacions de risc i fomentar una resposta comunitària que situï la tolerància zero envers la violència masclista.