La FAVM denuncia un any de silenci municipal sobre l'amiant i reclama accions immediates

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) denuncia que fa un any que espera respostes de l'Ajuntament sobre l'estat del pla d'erradicació de l'amiant a la ciutat. L'entitat reclama transparència, un calendari de retirada i la creació d'una comissió municipal, tal com exigeix la normativa catalana i europea.
Un any sense resposta sobre l'estat de l'amiant a Manresa
La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha fet públic el seu malestar davant la "falta total d'informació" sobre l'erradicació de l'amiant a la ciutat. Segons l'entitat, fa un any que esperen resposta de l'Ajuntament, tot i haver presentat reiterades instàncies i haver estat convocats a una reunió el novembre del 2024 per la regidoria d'Habitatge, encapçalada per Jesús Alonso.
Aquella reunió, expliquen, es va anunciar just després de l'aprovació al Parlament de Catalunya de la nova Llei per a l'Erradicació de l'Amiant, però mai s'ha rebut cap comunicació posterior.
Manresa, encara "en espera" al Pla de Treball 2026
Segons el Pla de Treball 2026 sobre l'amiant, elaborat pel Moviment Veïnal de Catalunya i la CONFAVC, Manresa figura com a municipi "en espera", és a dir, sense una comissió municipal ni un pla d'actuació concret per abordar aquest residu perillós.
La FAVM recorda que l'impuls de la llei catalana ha estat possible gràcies a la implicació d'entitats cíviques i socials, associacions veïnals i agents públics, i que ara la responsabilitat recau directament en els ajuntaments.
Obligacions legals i terminis que no es compleixen
El Pla d'Erradicació de l'Amiant 2023-2032 fixa objectius clars:
- Identificar tots els punts amb amiant abans del maig del 2023, tal com marca la Llei 07/2022 de residus i sòls contaminats
- Retirar-lo dels edificis públics i zones sensibles abans del 2028
- Eliminar-lo completament el 2032
"Manresa no ha complert ni el primer pas: fer públic l'inventari municipal d'amiant", assegura la federació. La FAVM assenyala que altres ciutats, com Sabadell, Terrassa o Barcelona, ja han constituït comissions municipals amb participació veïnal i sindical per garantir un seguiment rigorós. "Aquí no s'ha fet cap pas endavant", lamenten.
Exigències de la FAVM a l'Ajuntament
La federació formula dues demandes urgents i concretes:
- Publicar l'inventari d'espais amb amiant i establir un calendari de retirada. L'entitat reclama saber exactament on hi ha risc, quins edificis o instal·lacions estan afectats i quan està prevista la seva retirada.
- Crear una Comissió Municipal de l'Amiant. Aquesta comissió hauria d'incloure representants veïnals, tots els grups polítics municipals, sindicats i personal tècnic especialitzat. El seu objectiu seria supervisar el procés, garantir la transparència i assegurar que es compleixen els terminis legals.
"La ciutadania té dret a saber on hi ha amiant"
La FAVM recorda que l'amiant és un problema de salut pública i de seguretat ambiental, i que la informació no pot quedar "en un calaix". "La ciutadania té dret a saber on hi ha amiant, quan es retirarà i amb quines garanties de seguretat. El silenci institucional només agreuja el problema", afirma l'entitat.
La FAVM no descarta portar el cas més amunt
La federació assegura que continuarà pressionant perquè Manresa "no quedi enrere" en una qüestió que considera urgent i inajornable. "Si no obtenim resposta, portarem el tema a instàncies superiors", avisen.
Amb aquesta denúncia pública, la FAVM vol reactivar el debat, exigir responsabilitats i reclamar que Manresa s'alineï amb els compromisos que marca la llei i que altres municipis ja estan complint.