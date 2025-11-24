Endesa renova 250 suports de mitjana tensió al Bages i al Moianès

Endesa ha posat en marxa una actuació de manteniment preventiu que preveu la renovació de prop de 250 suports de fusta de dotze línies de mitjana tensió a les comarques del Bages i del Moianès, així com en municipis limítrofs. A dia d'avui, ja se n'han canviat un centenar per reforçar la seguretat i la fiabilitat de la xarxa elèctrica.
Intervencions a vint municipis de cinc comarques
Els treballs s'han executat en onze municipis del Bages (Avinyó, Calders, Cardona, Gaià, Mura, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Súria i Talamanca), sis del Moianès (Castellterçol, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló) i quatre municipis de zones frontereres del Solsonès, Berguedà i Lluçanès (Clariana de Cardener, Navès, Montmajor i Oristà).
Aquests darrers s'han incorporat al projecte perquè comparteixen línies de subministrament amb el Bages i el Moianès.
Una inversió de 200.000 euros amb operatives especialitzades
La inversió total ronda els 200.000 euros, aportats íntegrament per Endesa, i inclou el cost del material i la mà d'obra. El pressupost varia segons la dificultat d'accés als terrenys, la concentració de suports i l'ús de mitjans auxiliars, com helicòpters o maquinària pesada, en zones de relleu abrupte.
Els treballs s'han dut a terme amb equips propis i empreses especialitzades en renovació d'infraestructures elèctriques.
Nous materials per millorar la resistència i protegir el medi natural
La substitució s'ha fet com a mesura preventiva, especialment en suports malmesos per l'acció dels picots, que acostumen a picar la fusta com si fos un arbre per alimentar-se o fer-hi niu.
La major part dels pals s'han substituït per altres de fusta, però en determinats punts s'ha optat per pals de polièster reforçat amb fibra de vidre, un material més resistent i adequat per entorns naturals.
Compromís amb la seguretat i la fiabilitat del servei
Amb aquesta actuació, Endesa reforça el seu compromís amb la prevenció d'incidències, la protecció del medi natural i la millora de la seguretat i la robustesa del subministrament elèctric a les comarques centrals.