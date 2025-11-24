24 de novembre de 2025

La Confraria dels Favets i la Seu de Manresa mantenen viva la tradició en la Festa de la Puríssima

La celebració, que enguany commemora 536 anys d'història, omplirà la basílica de la Seu d'actes religiosos, patrimoni i cultura popular del 29 de novembre al 8 de desembre

  • Amb 536 anys d'història, la Festa de la Puríssima és una de les celebracions més antigues de Manresa -

Publicat el 24 de novembre de 2025 a les 09:20

La Reial Confraria de la Puríssima Concepció de Maria, coneguda a Manresa com la Confraria dels Favets, organitzarà un any més la tradicional Festa de la Puríssima, una celebració que manté viu un llegat iniciat l'any 1489 i que s'ha preservat al llarg de més de cinc segles. La confraria, en col·laboració amb la parròquia de la Seu i l'Associació dels Amics de la Seu, ha preparat un programa que combina culte, patrimoni i cultura popular.

Una tradició de més de cinc segles que perdura

Amb 536 anys d'història, la Festa de la Puríssima és una de les celebracions més emblemàtiques vinculades a la devoció mariana a Manresa. Les activitats començaran del 29 de novembre al 7 de desembre a la Capella dels Favets, on cada tarda, a 2/4 de 7, se celebrarà el rosari, la novena i el cant dels Goigs de la Immaculada, seguits de la missa a les 7.

Visita guiada per descobrir el patrimoni de la Seu

El dissabte 6 de desembre, a 2/4 de 12 del migdia, els Amics de la Seu oferiran una visita guiada per la Capella dels Favets i altres espais singulars de la basílica. L'activitat requereix reserva prèvia i té un cost de 7 euros.

La passada de la bandera, un dels actes més emblemàtics

El diumenge 7 de desembre, a partir de les 10 del matí, se celebrarà la tradicional Passada de la bandera de la Puríssima, que recorrerà els carrers del centre de Manresa amb la participació de diverses entitats locals i sortida des de la basílica.

El dia gran: missa solemne, processó i trabucaires

El dilluns 8 de desembre, dia central de la festa, tindrà lloc la missa solemne a les 11 del matí, presidida pel Dr. Mn. Manel López Ceballos i amb música de la Capella de Música de la Seu. Després s'oferirà una processó interior, la signatura del llibre d'honor i els salves dels Trabucaires de Manresa.

A les 5 de la tarda es farà la processó exterior amb la imatge de la Immaculada, el penó i la bandera, oberta a totes les persones que vulguin participar-hi.

Informació i programa complet

Tots els actes són oberts al públic i el programa complet es pot consultar al web de la Seu de Manresa.

