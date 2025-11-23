Comença la implantació d'una banda sonora central a l'N-141c entre Moià i Navarcles

El Departament de Territori ha iniciat aquesta setmana els treballs per implantar una banda sonora longitudinal a l'eix de la carretera en més de 210 quilòmetres de carreteres a la demarcació de Barcelona. Aquest element serveix per alertar els usuaris si envaeixen amb el seu vehicle el carril contrari, amb l'objectiu de reduir el risc de xoc frontal. Les obres han començat a l'N-141c, entre Moià i Navarcles, i es desenvoluparan en dotze carreteres com la C-16, entre Berga i Bagà; la C-25D, a Vic; la C-31, entre Cubelles i Sant Pere de Ribes; la C-35, entre Parets del Vallès i Granollers, i entre la Roca i Santa Maria de Palautordera; la C-37, entre Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, i entre Manlleu i Torelló.
Els treballs per implantar la banda sonora longitudinal també es faran a la C-55, entre Abrera i Castellbell i el Vilar, i entre Manresa i Solsona; a la C-59, entre Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans, i entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines; a la C-62 entre Sant Bartomeu del Grau i Olvan; la B-224, entre Piera i Sant Esteve Sesrovires; la B-40z a la Roca del Vallès; la BV-5105, entre la Roca del Vallès i Cardedeu; i la C-1413a entre el Papiol i Rubí.
Els treballs es duran a terme majoritàriament en horari nocturn i s'aniran executant fins a principis de desembre. Els caps de setmana i els festius no es treballarà. En aquells trams on es treballi, en general es mantindrà el trànsit obert per als dos sentits de circulació durant els treballs dels equips a l'eix de la calçada i els vehicles circularan amb una amplada més reduïda. En casos puntuals, quan sigui necessari per a la seguretat o per la naturalesa de les tasques, s'habilitarà pas alternatiu regulat.
Les bandes sonores a l'eix de la calçada produeixen un soroll i una vibració quan la roda d'un vehicle hi circula per sobre, cosa que permet a l'usuari corregir la seva trajectòria en cas de distracció i reduir, així, el risc d'accidents frontals i frontolaterals. La implantació de la banda sonora longitudinal es realitza en general mitjançant el fresat del paviment i el posterior pintat de la marca de l'eix. Les bandes tenen una forma rectangular, de 15 centímetres en sentit longitudinal i 30 centímetres d'amplada, i les franges de fresat tenen forma d'arc circular amb una profunditat màxima 8 mil·límetres.
Les actuacions s'executaran en cinc contractes d'obres, un per a cada Servei Territorial de Carreteres -Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre-. Aquesta tardor comencen les obres del primer i entre aquest any i el vinent, s'impulsaran les obres en els altres quatre àmbits territorials.