La promoció 2021-2022 d'UManresa aconsegueix el 100% d'ocupació

La promoció 2021-2022 d'UManresa ha assolit les millors dades d'inserció laboral dels darrers 20 anys. Així ho ha constatat el darrer estudi d'inserció laboral que elaboren anualment la Unitat de Qualitat i el Departament d'Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut d'aquest campus. Les dades recollides en aquesta edició de l'estudi constaten que gairebé la totalitat de les persones graduades han trobat la primera feina abans d'un any després de graduar-se. Altres dades destacades de l'enquesta són que el 95% de persones graduades treballen en feines relacionades amb els estudis i que un 85% dels graduats i graduades i un 100% de les persones que han fet màsters universitaris tornarien a triar UManresa per estudiar.
Aquesta tria està directament relacionada amb els nivells de satisfacció. Ho demostra el fet que, en una escala sobre 5, tant les persones que van estudiar a la Facultat de Ciències de la Salut com a la de Ciències Socials posen una nota per sobre de 4 en la satisfacció amb els estudis cursats.
Sous a l'entorn dels 1.600 euros mensuals
L'enquesta anual d'inserció laboral de les persones graduades l'han respost un 45,2% dels integrants d'aquesta promoció, formada per 352 persones. A banda de les dades d'inserció i d'adequació de les feines a la titulació, l'estudi permet concloure que el 88,3% de les persones graduades treballen a temps complet, el 81,9% ho fan en el sector privat i que més de la meitat tenen un contracte fix/indefinit.
L'enquesta també pregunta sobre els ingressos mensuals que reben les persones graduades. En la majoria de casos, els sous estan per sobre dels 1.600 euros al mes, especialment entre les persones graduades en Fisioteràpia, Infermeria, Podologia, Logopèdia i ADE. En el cas de les persones graduades en Mestre d'Educació Infantil, la majoria de persones tenen ingressos que van dels 1.000 als 1.600 euros mensuals.
Les dades recollides constaten també que gairebé la totalitat de les persones graduades han trobat la seva primera feina durant el primer any després de graduar-se.
Continuar aprenent després d'una molt bona formació
L'estudi d'inserció laboral avalua també la satisfacció amb la formació rebuda. Pel que fa a la formació teòrica, totes les valoracions estan per sobre del 3,6 en una escala sobre 5. Les persones graduades en Educació Infantil i en Podologia són les que fan una valoració més positiva de la formació, tant pel que fa a la teoria com la pràctica. De fet, la formació pràctica és la que obté millors valoracions en relació amb la teòrica, excepte entre les promocions de Logopèdia i d'Educació Infantil.
Aquesta satisfacció es fa extensiva al campus universitari. Així, en totes les titulacions, més del 70% i una mitjana del 85%, tornarien a triar UManresa per estudiar-hi. Aquests nivells de satisfacció assoleixen el 100% als graus en Podologia i ADE.
Com ja indicaven estudis d'inserció laboral anteriors, les persones graduades a UManresa continuen formant-se després de fer estudis de grau. Aquesta tendència és més pronunciada en el cas de la titulació en Infermeria. El 74% de les persones titulades en aquest grau han continuat estudiant un postgrau o un màster. Aquest percentatge també supera el 50% en el cas de les persones graduades en ADE i en Logopèdia. En el cas de titulacions com Fisioteràpia i Podologia, les persones graduades han continuat formant-se, però fent cursos especialitzats.
El cas dels màsters
L'estudi d'inserció laboral també s'ha fet entre les persones que van fer els màsters universitaris de Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic i en Metodologia de la Simulació. En els dos casos, el 100% de les persones que van completar aquesta formació estan treballant. Pel que fa al Màster en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic, la totalitat de les persones enquestades afirmen que estan treballant del que han estudiat, treballen a temps complet i tornarien a triar el campus UManresa per a estudiar-hi. L'estudiantat del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació també optaria per fer els estudis a UManresa si hagués de tornar a triar.
Petites diferències entre titulats i titulades
Si es fa una anàlisi de les dades segregades per gènere, l'estudi mostra que, tot i ser resultats molt positius, s'observen algunes diferències percentuals entre homes i dones. L'adequació dels estudis a la feina és del 100% en el cas dels homes en tots els graus, mentre que en el cas de les dones no arriba a aquest nivell. Les dades també indiquen que els homes obtenen ingressos superiors respecte de les dones als graus d'Infermeria, Podologia, Logopèdia i Mestre d'Educació Infantil.
Resultats per sobre dels del Sistema Universitari de Catalunya
Un any més, els resultats de l'estudi d'inserció laboral d'UManresa permeten constatar els bons nivells d'inserció laboral en comparació amb les dades de la resta d'universitats del Sistema Universitari de Catalunya recollides en l'última enquesta d'inserció laboral que gestiona l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). En aquest sentit, la mitjana de la taxa d'ocupació d'UManresa supera les taxes del conjunt del país. Mentre les persones titulades a UManresa tenen un 100% d'ocupació en tots els graus universitaris, les xifres del Sistema Universitari són del 92,6% a Fisioteràpia, del 96,5% a Infermeria, del 93,6% a Podologia, del 96% a Logopèdia, del 87,2% a Educació Infantil, i del 94,1% al grau en ADE.
UManresa també obté millors resultats pel que fa a la relació entre els estudis realitzats i la feina que es realitza, l'anomenada taxa d'adequació. En aquest sentit, a la majoria de titulacions, les taxes d'adequació del lloc de treball amb els estudis realitzats d'UManresa estan per sobre del 90% una proporció superior, en gairebé tots els estudis, a la mitjana del Sistema Universitari de Catalunya.