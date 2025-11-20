Universi+ arriba a la novena edició i inicia el curs amb 46 persones

Universi+ comença aquest curs amb 46 alumnes amb discapacitat intel·lectual. El programa, que aquest any arriba a la novena edició gràcies a la suma d'esforços entre les entitats i institucions organitzadores (UManresa, Ampans, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA) ha anat evolucionant al llarg dels anys, incorpora novetats pel que fa a la durada del curs inicial, nous continguts i noves metodologies. A diferència d'anteriors edicions, les classes passen a ser setmanals en lloc de quinzenals i la formació es concentrarà en un sol curs i no en dos anys acadèmics. Pel que fa al contingut, s'incorporaran continguts vinculats al lideratge, que es desenvoluparan amb la col·laboració de la Càtedra de Lideratge en Valors, i sobre educació emocional. A més, per primera vegada algunes formacions incorporaran la metodologia de la simulació, una de les eines d'aprenentatge transversal a totes les formacions que imparteix UManresa.
Programa que creix
A banda dels 20 alumnes que fan la formació inicial, 21 persones més s'han inscrit en les activitats de formació continuada que es van incorporar al programa el curs passat i 5 formen part d'Universi+ Plus, un programa que fa partícips aquests estudiants en els grups de treball sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'alumnat del grau en Mestre d'Educació Infantil. Amb les activitats de formació continuada que es faran durant els propers trimestres fins a 80 persones es beneficiaran d'aquest programa, que també creix pel que fa al seu abast territorial, ja que enguany hi participaran estudiants procedents del Bages, Berguedà, Osona, Anoia i Ripollès.
Beques per fer la formació accessible a tothom
Des de la primera edició, Universi+ ha comptat amb la complicitat i el compromís de diverses institucions, com la Fundació Ampans, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. Aquestes dues darreres assumeixen el cost econòmic del programa, amb un programa de beques que elimina les possibles barreres econòmiques per a l'accés a aquesta formació. El lliurament de les beques es va fer el dia 30 d'octubre i va comptar amb la presència i les intervencions de la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC, Carlota Riera, del president de la Fundació Ampans, Lluís Sánchez, del director de la Zona Catalunya Central de BBVA, Robert Figuera, i del president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera.
Universitat més diversa i inclusiva
Universi+ s'adreça a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual reconegut inferior al 65% i que estiguin actives laboralment. Als participants també se'ls requereix un nivell de lectoescriptura, de càlcul, de comprensió i expressió verbal suficients per seguir els continguts del curs. El programa, que va ser pioner i innovador quan es va posar en marxa l'any 2016, ha anat creixent, diversificant i adaptant amb el principal objectiu que tot el seu estudiants s'integrin a l'activitat i a la vida universitària amb igualtat de condicions que la resta d'alumnes. Així, a banda d'oferir una experiència universitària i d'afavorir el creixement personal i els coneixements dels participants, Universi+ contribueix a transformar la universitat i la seva comunitat, que esdevé més diversa i inclusiva. Des de l'any 2016 fins ara, el programa ha format més de 200 persones, a les quals s'hi sumaran la cinquantena que participaran aquest curs, algunes de les quals ja havien format part del programa en anteriors edicions.