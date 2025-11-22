La XVII Reunió de Columna reuneix 80 especialistes a Món Sant Benet

Una vuitantena de professionals han participat en la XVII Reunió de Columna, dues jornades de formació i debat que consoliden aquest esdeveniment com un punt clau per al coneixement i l'actualització en patologies de la columna vertebral.
L'esport, les lesions vertebrals i els hàbits protectors, primer tema central
La XVII Reunió de Columna, organitzada per la Fundació Althaia i Mútua Terrassa, ha reunit aquest dijous i divendres més de 80 professionals de l'Estat espanyol i Andorra a Món Sant Benet. La trobada, que s'ha convertit en un referent estatal, ha posat el focus en tres grans àmbits de debat: la relació entre esport i lesions de columna, el dolor gluti i les complicacions quirúrgiques.
La primera taula rodona ha analitzat quines pràctiques esportives poden comportar més risc per a la columna i quines, en canvi, ofereixen beneficis protectors. Especialistes en medicina de l'esport i traumatologia han revisat els patrons de lesions més freqüents i han destacat la importància d'un entrenament adequat per prevenir problemes vertebrals.
El dolor gluti, un repte diagnòstic freqüent
La segona sessió ha estat dedicada al dolor gluti, una molèstia habitual però sovint difícil de diagnosticar. Els ponents han repassat les múltiples causes possibles -des d'afeccions neurològiques fins a problemes musculoesquelètics- i han compartit eines per millorar la precisió diagnòstica i personalitzar els tractaments.
Complicacions quirúrgiques: protocols i prevenció
Un altre dels blocs ha abordat les complicacions que poden sorgir en una intervenció quirúrgica de columna. Especialistes en neurocirurgia, traumatologia i cirurgia vascular han exposat protocols d'actuació, estratègies de prevenció i els criteris per minimitzar riscos en situacions complexes.
La jornada ha comptat amb professionals de diverses especialitats -traumatologia, rehabilitació, neurocirurgia, medicina de l'esport i cirurgia vascular- que han contribuït a un debat multidisciplinari i d'alt nivell tècnic.
Homenatge al Dr. Josep Abancó
En la presentació s'ha fet un record especial al metge traumatòleg Josep Abancó Sors, impulsor històric de la Reunió de Columna, que va morir el febrer del 2025. Organitzadors i assistents han volgut destacar la seva trajectòria i el seu paper fonamental en la consolidació d'aquest espai professional.
Una trobada que creix i es consolida
Amb aquesta nova edició, la Reunió de Columna reafirma el seu paper com a punt de trobada imprescindible per als professionals que treballen en patologies de la columna vertebral, fomentant la formació continuada i l'intercanvi de coneixement en un camp en constant evolució.