Sant Pau i Althaia impulsen un servei de Cardiologia compartit

L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Althaia han signat un acord per crear un Servei de Cardiologia compartit entre els dos centres amb l'objectiu d'apropar l'atenció cardiovascular d'alta complexitat a la Catalunya Central. El projecte, que tindrà un impacte directe a les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès, la Cerdanya i l'Alta Segarra, suposarà també la posada en marxa d'una nova sala d'intervencionisme cardiovascular multifuncional a Manresa. La iniciativa evitarà centenars de desplaçaments anuals a Barcelona i reforçarà la capacitat diagnòstica i terapèutica d'Althaia.
Un servei compartit per portar la complexitat al territori
L'acord, signat pel director general d'Althaia, Manel Jovells, i pel director general de Sant Pau, Adrià Comella, crea un model de Servei de Cardiologia estès que permetrà que especialistes de Sant Pau es desplacin de manera regular a Manresa per atendre patologies d'alta complexitat, com la insuficiència cardíaca avançada o les cardiopaties familiars. Al mateix temps, els professionals d'Althaia podran completar formació i activitat a Sant Pau i participar conjuntament en projectes de recerca.
Aquest model consolida la línia de cooperació territorial que Sant Pau ja ha desplegat amb altres centres com Mútua Terrassa, l'Hospital de Berga, l'Hospital de la Cerdanya o el Consorci Sanitari de Terrassa. La iniciativa encaixa amb l'estratègia del nou mapa sanitari del Departament de Salut i amb el projecte CAIROS de reorganització de la xarxa pública catalana.
Per a Althaia, el projecte representa un pas decisiu per incrementar el seu nivell de resolució, permetent que els pacients segueixin tot el procés assistencial -diagnòstic, tractament i recuperació- sense haver de ser derivats fora del territori. Segons la directora assistencial d'Althaia, Montserrat Domènech, la nova unitat situarà l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en un rang assistencial superior al d'ara.
La nova sala d'intervencionisme cardiovascular: un canvi estructural
Un dels elements clau de l'acord és la creació d'una sala d'intervencionisme cardiovascular multifuncional a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquest espai permetrà realitzar cateterismes cardíacs i altres procediments de forma directa a Manresa, evitant trasllats a Barcelona que fins ara es feien gairebé diàriament.
Només el 2024, 523 pacients d'Althaia i de l'Hospital de Berga van ser derivats a Sant Pau per fer-se una coronariografia, una prova essencial per detectar obstruccions a les artèries coronàries. Poder comptar amb aquesta capacitat diagnòstica al territori reduirà temps, millorarà pronòstics i augmentarà l'equitat en l'accés als tractaments.
La sala també reforçarà serveis com urgències, la UCI, cirurgia vascular i la dinàmica assistencial global. El director del Servei de Cardiologia d'Althaia, Albert Duran, assegura que el projecte consolidarà el servei com un referent en complexitat assistencial per a tota la Catalunya Central.
Més talent, més recerca i un nou model de cooperació hospitalària
El servei compartit també busca facilitar la captació i retenció de talent mèdic a la Catalunya Central. El projecte ofereix als professionals un entorn de creixement conjunt entre dos hospitals que col·laboren de manera equilibrada i complementària, un model que els responsables del projecte consideren un canvi de paradigma.
Segons el director del Servei de Cardiologia de Sant Pau, Xavier Viñolas, aquest acord "consolida una nova manera de treballar entre hospitals" basada en la corresponsabilitat i l'objectiu comú d'apropar la complexitat allà on viuen els pacients.
Una campanya de mecenatge per fer realitat la sala d'hemodinàmica
La nova sala d'intervencionisme cardiovascular té un cost de 2,5 milions d'euros. Per fer-la possible, Althaia ha posat en marxa la campanya de mecenatge Suma't al nostre batec, que busca la implicació d'empreses, entitats i persones del territori.
La campanya s'ha presentat amb un vídeo protagonitzat per pacients, professionals i entitats emblemàtiques, com el Baxi Manresa, el Club Gel Puigcerdà, els geganters de Solsona, la Cabra d'Or de Moià, els Pastorets de Calaf i comparses de la Patum. L'objectiu és estendre el projecte a tota la ciutadania de l'àrea d'influència.
Una de les primeres entitats a sumar-s'hi ha estat la Fundació Banc Sabadell, que col·labora com a agent rellevant. La directora de la Fundació, Sonia Mulero, ha destacat que aquest és un exemple de com la col·laboració pot transformar l'atenció sanitària d'un territori.
Una aposta estratègica per la sanitat de la Catalunya Central
Amb aquest acord, Sant Pau reforça el seu paper com a centre de referència en cardiologia i recerca biomèdica, mentre que Althaia consolida el seu model de proximitat i resolució. Tots dos centres avancen cap a una xarxa territorial més equitativa, més coordinada i més centrada en les necessitats reals dels pacients.