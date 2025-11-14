Althaia impulsa sistemes intel·ligents d'insulina per millorar el control de la diabetis tipus 1

El Servei d'Endocrinologia d'Althaia està implementant sistemes integrats d'insulina que utilitzen intel·ligència artificial per regular de manera més precisa els nivells de glucosa en persones amb diabetis tipus 1. Des del 2022, l'ús d'aquests dispositius s'ha quadruplicat i ja els fan servir prop del 14% dels pacients atesos.
Un canvi de paradigma en el control de la diabetis
Les noves tecnologies estan transformant l'abordatge de la diabetis tipus 1. Althaia ha començat a introduir de forma progressiva sistemes integrats que combinen bomba d'insulina, sensors continus de glucosa i algoritmes capaços d'ajustar automàticament la dosi d'insulina durant les 24 hores del dia. L'objectiu és mantenir la glucosa en valors estables i propers a la normalitat, simulant el funcionament del pàncrees.
Aquests sistemes poden administrar insulina en moments d'hiperglucèmia o aturar-ne temporalment la infusió si la glucosa baixa massa. Tot i això, el funcionament no és completament automàtic: la persona usuària ha d'interactuar-hi informant del moment dels àpats, dels hidrats de carboni ingerits o de la pràctica d'exercici. L'algoritme proposa la dosi més adequada en cada situació, però és el pacient qui la confirma o la modifica.
Formació imprescindible per garantir l'èxit
No totes les persones amb diabetis tipus 1 poden accedir a aquests sistemes. A banda dels criteris clínics i de la voluntat de portar els dispositius de manera permanent, cal un programa de formació específic. Aquest procés, liderat per l'equip d'infermeres educadores en diabetis, busca que els usuaris coneguin i controlin el funcionament del dispositiu per obtenir els màxims beneficis i afavorir l'autocura.
Des del 2022, l'ús d'aquesta tecnologia s'ha multiplicat per quatre, i actualment ja la utilitzen prop del 14% dels pacients amb diabetis tipus 1 que segueixen tractament al Servei d'Endocrinologia d'Althaia.
Evidència científica i beneficis demostrats
Diversos estudis avalen l'eficàcia i la seguretat d'aquests sistemes integrats, que milloren el control glucèmic i augmenten el temps en què el pacient es manté dins del rang recomanat. Això pot contribuir a prevenir complicacions futures associades a la diabetis tipus 1, com problemes oculars, renals o cardiovasculars.
Què és la diabetis tipus 1?
La diabetis tipus 1, també coneguda com a diabetis juvenil, sol aparèixer en persones menors de 30 anys i es caracteritza per la destrucció de les cèl·lules beta del pàncrees, responsables de produir insulina. Aquesta manca d'insulina fa imprescindible l'administració immediata i continuada d'aquest hormona per controlar la glucosa en sang.
Un bon seguiment de la malaltia és essencial per evitar complicacions a llarg termini i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Els nous sistemes impulsats per Althaia representen un pas endavant en aquesta direcció.