Els Comuns reclamen un servei de cateterisme cardíac de 24 hores a l'Hospital de Sant Joan de Déu

Els Comuns han reclamat aquest dijous a Manresa que l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Althaia disposi d'un servei de cateterisme cardíac de 24 hores els 365 dies de l'any. El diputat portaveu David Cid i la coordinadora local Laura Massana han presentat una proposta de resolució al Parlament i una campanya de recollida de signatures per reclamar al Departament de Salut que garanteixi la mateixa atenció cardiovascular a la Catalunya Central que a la resta del país.
Els Comuns portaran la demanda al Parlament
En una compareixença davant els mitjans celebrada aquest dijous a Manresa, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha explicat que la formació presentarà una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya perquè "la Catalunya Central tingui el mateix servei sanitari que altres territoris del país".
Cid ha subratllat que "Manresa no és menys que altres parts del país" i ha reclamat que a l'Hospital de Sant Joan de Déu "es puguin atendre situacions agudes des del punt de vista cardiovascular les 24 hores del dia". Segons ha dit, l'objectiu és "que el Departament de Salut garanteixi aquest servei en un termini màxim d'un any".
Fins que això no sigui possible, Cid ha demanat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) prioritzi el transport urgent de pacients des del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Cerdanya cap als hospitals on es puguin fer les intervencions, "ja que cada minut és clau en casos d'ictus o d'emergències cardiovasculars".
"Una qüestió d'equitat territorial"
La coordinadora dels Comuns a Manresa, Laura Massana, ha remarcat que la ciutat "té prou pes demogràfic i territorial per disposar d'una sanitat a l'alçada de les seves necessitats". Ha recordat que la Catalunya Central suma prop de 270.000 habitants, amb "una població envellida i dispersa", fet que "requereix adaptar els serveis de salut al territori".
Massana ha insistit que "no som un territori menor" i que la manca d'aquest servei "posa en risc el benestar de la ciutadania".
Campanya de signatures i suport ciutadà
Els Comuns han activat una campanya de recollida de signatures, tant en línia com presencial, per reforçar la demanda. "Volem recollir el màxim de suports possible abans que la proposta arribi a la Comissió de Salut", ha explicat Cid.
Segons Massana, la recollida es farà "a tots els barris de Manresa i a les principals localitats del territori", incloent-hi el Solsonès, Moianès, Berguedà i la Cerdanya.
Els Comuns consideren que aquesta és una reivindicació ciutadana i de territori, més enllà del paper del proveïdor sanitari Althaia, i defensen que el Departament de Salut "té eines per garantir que Manresa disposi del servei de cateterisme permanent".