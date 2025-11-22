Joviat impulsa la primera Jornada Empresarial d'FP a Catalunya

La Fundació Joviat ha celebrat els 65 anys amb una jornada pionera que reivindica la col·laboració entre empreses i centres educatius, presenta un estudi sobre estereotips de l'FP i mostra testimonis que evidencien el poder transformador de la formació.
L'FP, al centre del debat: empreses que formen i transformen
La Fundació Joviat ha celebrat aquest dijous la primera edició de la Jornada Empresarial de Formació Professional de Catalunya, un punt de trobada que ha reunit experts del món educatiu, alumnat i representants del teixit empresarial per reflexionar sobre el nou paper que les empreses adquireixen en el model d'FP arran de la nova legislació. L'acte ha estat especialment emotiu perquè s'ha desenvolupat en plena setmana de dol per la mort del professor Miquel Caelles, un referent per a la comunitat educativa.
La directora general de Joviat, Laia Puigdellívol, ha remarcat la necessitat d'una corresponsabilitat real entre centres i empreses, destacant que "és a l'empresa on l'alumne descobreix què significa la seva professió". La consultora Núria Sala ha conduït la jornada posant el focus en els reptes d'un mercat laboral en constant canvi.
Un programa ple de mirades expertes i reptes reals
El degà de la Facultat de Ciències Socials de la UVic-UCC, Marc Bernadich, ha obert el bloc d'intervencions reflexionant sobre què significa ser empresa avui. Tot seguit, Olga Díez, fundadora de The Onion Inside, ha abordat els reptes del diàleg intergeneracional dins dels equips laborals amb la ponència Dels zeta als boomers n'hi van quatre.
Un dels moments més destacats ha estat la presentació de l'estudi Trencant estereotips sobre l'alumnat d'FP a Catalunya, elaborat per Joviat i E2S Creativa amb el suport d'Ampans. Amb més de 1.900 enquestes, l'informe evidencia els prejudicis que encara persisteixen i revela les motivacions reals del jovent que aposta per l'FP.
Un diàleg entre professionals de Joviat i la Fundació Althaia ha permès compartir experiències de formació en centres de treball, subratllant els reptes però també les grans oportunitats de vincular educació i empresa.
Testimonis inspiradors que trenquen barreres
El tram final de la jornada ha estat protagonitzat per testimonis personals que exemplifiquen el potencial transformador de l'FP. Entre ells:
- Christian Miranda, exalumne que ha reconduït la seva carrera cap al món de l'esport i la nutrició.
- Andreu Sanmiquel, que després d'un recorregut llarg en formació ha complert el somni d'accedir a Medicina.
- David Pérez, pastisser de la Pastisseria Cigne, que ha compartit una història de perseverança i ofici.
- Sayed Nawid, periodista refugiat i actual treballador de Casa Mas, que ha trobat a la formació dual una via per reconstruir la seva vida.
- Míriam Lozano, d'Ampans, explicant la tasca del FAR donant noves oportunitats a joves que necessiten un nou camí.
Una crida a l'aliança entre empresa i educació
El president de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca, ha tancat l'acte amb un missatge esperançador: "Confiem en les noves generacions i en les empreses que formem i transformem. Junts treballarem per un món millor".
La jornada, emmarcada en el 65è aniversari de la Fundació Joviat, ha deixat clara una idea central: l'FP és clau per al futur i només avançarà si empreses i centres educatius estableixen aliances profundes, humanes i compromeses. Una aposta per un model pedagògic més proper i connectat amb les necessitats reals de la societat i del mercat de treball.