Súria organitza un cicle de xerrades per a famílies i educadors

L'Ajuntament de Súria ha organitzat un cicle de xerrades per a famílies i educadors, amb l'objectiu d'oferir eines per a l'educació d'infants i adolescents en temes com la gestió de les emocions, l'assetjament, l'ús de les xarxes socials, les relacions positives i la comunicació. La propera xerrada del cicle tindrà lloc aquest dimecres 21 de maig.

El cicle es va iniciar el passat 12 de maig amb una xerrada online sobre educació i comunicació. Totes les activitats del cicle seran online, a excepció de les dues xerrades presencials que oferirà el conegut professor, divulgador científic i investigador David Bueno el dimecres 11 de juny.

La participació és oberta a totes les persones interessades. Les inscripcions s'hauran de fer prèviament, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic egrau@suria.cat o omplint el formulari accessible a través d'aquest enllaç d'internet.

Programa d'activitats

Dimecres 21 de maig

17.30 h. Xerrada online: Relacions positives amb els fills i filles: eines per ajudar els fills a créixer (6-12 anys).

Dilluns 26 de maig

17.30 h. Xerrada online: L'assetjament. Eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix (12-16 anys).

Dimecres 4 de juny

18.00 h. Xerrada online: L'assetjament. Eines i estratègies per evitar l'assetjament i per actuar quan apareix (6-12 anys).

Dimecres 11 de juny

17.15 i 19.15 h. Xerrades presencials: Trobada amb David Bueno, professor, divulgador científic i investigador. Dues xerrades per a les famílies i per al professorat. Hora de la xerrada per a famílies: 17.15 h (temes: educar avui i claus des de la neuroeducació per a una criança conscient i connectada). Hora de la xerrada per al professorat: 19.15 h (temes: neuroeducació i lectura, estratègies per a un aprenentatge significatiu).

Dilluns 16 de juny

18.00 h. Xerrada online: ‘Emocions, xarxes socials i fills. Com els combinem? La importància dels límits en l'ús de les xarxes socials (12-16 anys)'.

David Bueno ha publicat llibres, articles científics i és col·laborador habitual de diferents mitjans de comunicació. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el Premi Europeu de Divulgació Científica i el Premi Magisteri per la seva contribució a la neuroeducació, entre d'altres reconeixements

L'organització d'aquest cicle de xerrades per a famílies i educadors és a càrrec de l'àrea municipal d'Educació, amb el suport de la Diputació de Barcelona.