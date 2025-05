L'Escola de Salut de Sant Fruitós proposa noves activitats per a la gent gran

L'Escola de Salut de Sant Fruitós de Bages continua amb la seva programació mensual i presenta noves propostes per als mesos de maig i juny, amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu i saludable.

La primera de les activitats tindrà lloc el divendres 30 de maig, a les 10 del matí, amb la sessió informativa Preparem el nostre futur. En aquesta trobada es parlarà sobre les voluntats anticipades, les mesures de suport a la presa de decisions i altres eines per planificar el futur amb consciència i seguretat.

El dijous 5 de juny, a les 10 del matí, es durà a terme la Caminada saludable, una sortida matinal per fomentar l'activitat física i el benestar emocional. Es tracta d'una caminada suau per l'entorn del municipi, pensada per compartir, moure's i gaudir de la natura.

El divendres 20 de juny, a les 10 del matí, serà el torn de la sessió de cinema, una proposta que combina l'entreteniment amb la reflexió. Després de la projecció, hi haurà un espai per al debat i l'intercanvi d'idees entre les persones assistents.

Finalment, el divendres 27 de juny, a les 10 del matí, es clourà el mes amb la xerrada Nutrició d'estiu. Una nutricionista oferirà consells pràctics per mantenir una alimentació equilibrada durant els mesos de calor, parlant sobre hidratació, aliments recomanats i estratègies per cuidar-se quan augmenten les temperatures.

Totes les activitats són gratuïtes i es realitzen a l'Esplai.