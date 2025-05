Sant Fruitós organitza la Setmana de l'Emprenedoria amb propostes de xerrades i tallers

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat una nova edició de la Setmana de l'Emprenedoria, amb un seguit de xerrades i ponències destinades a fomentar l'esperit emprenedor i proporcionar recursos i coneixements a les persones emprenedores del municipi.

Durant aquesta setmana, diferents ponents i experts en diverses àrees oferiran sessions que aborden temes clau per a l'èxit dels projectes empresarials. Les activitats són obertes a tothom i tenen com a objectiu formar i potenciar l'emprenedoria local.

La primera de les propostes De la idea a l'acció: Emprendre amb sentit, va dirigida al públic més jove on la universitat UManresa oferirà una xerrada per a transformar les seves idees en projectes concrets i amb sentit. Aquest dilluns a les 5 de la tarda.

El dimarts, a les 12 del matí, la Fundació EMI Manresa oferirà la sessió informativa Desenvolupa el teu projecte, dirigida a persones que ja tenen una idea i volen conèixer els passos per fer-la realitat i la seva viabilitat.

El mateix dia 20, a les 5 de la tarda, la ponent Marta Ferrer vehicularà la trobada Emprendre com a dona: transformem creences limitants amb el coaching on abordarà els reptes i oportunitats de les dones emprenedores tot introduint el coaching com a eina per trencar les creences que ens limiten.

La darrera de les propostes d'aquesta setmana arribarà el dimecres, a les 6 de la tarda, de la mà de Pimec, qui explicarà a les empreses com protegir els negocis davant les amenaces digitals en la xerrada Ciberseguretat per a empreses.

Totes les propostes són gratuïtes i es realitzaran al Nexe Espai de Cultura. Per participar-hi cal inscriure's prèviament en aquest formulari o bé per telèfon al 93 878 97 02 o per correu electrònic a sfb.promocio.econom@santfruitos.cat.