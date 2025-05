Sant Fruitós de Bages tanca l'exercici 2024 amb més romanent de tresoreria

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tancat l'exercici 2024 amb un romanent de tresoreria que supera el de l'any 2023. Aquesta millora s'ha aconseguit duent a terme els objectius fixats pel govern municipal per aquest exercici que s'han centrat en reduir la despesa corrent, incrementar les subvencions i estabilitzar els ingressos corrents.

Respecte a l'estabilització pressupostària el govern destaca que ha estat possible gràcies a l'augment dels impostos municipals, una mesura que valora com a "necessària" per evitar la dependència dels recursos volàtils. Alhora també s'han ampliat i millorat els serveis al ciutadà reduint la despesa corrent un 3,5%.

El romanent de tresoreria ha passat de 1.780.000 euros el 2023 a 2.970.000 euros en aquest exercici. Tot i això, cal tenir en compte que el romanent disponible per aquest exercici finalment serà de 1.190.545 euros, ja que una part d'aquest s'ha de reservar per a fons de solvència i per al retorn de préstecs.