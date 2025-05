Sant Fruitós obre un concurs per a crear el cartell de la Festa Major d'Estiu i del Batibull

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza per primera vegada, un concurs per tal de trobar el millor cartell per a la Festa Major d'Estiu i pel Batibull d'aquest mes de juliol. Amb aquest nou projecte es vol donar oportunitats als artistes locals i joves i alhora implicar als veïns en la festa.

El concurs estableix dues categories: la de creació del cartell de la Festa Major, dirigit a majors de 18 anys, i la creació del cartell del Batibull, on podran participar-hi joves i adults, a partir de 14 anys. El cartell de la Festa Major haurà d'incloure el text Festa Major d'Estiu de Sant Fruitós de Bages i les dates De l'1 al 7 de juliol de 2025. El del Batibull haurà de portar el títol de Batibull. Festa Major Infantil de Sant Fruitós de Bages i les dates De l'1 al 3 de juliol de 2025.

El format, les tècniques utilitzades i altres especificacions es troben recollides a les bases del concurs que es poden consultar en aquest enllaç.

Les obres a concurs han de presentar-se del 14 de maig al 5 de juny a les oficines de l'Ajuntament.

Premis

El guanyador del cartell de la Festa Major s'emportarà un àpat per a dues persones al restaurant Can Ladis i dues entrades per a un espectacle al Teatre Casal Cultural. El guanyador del cartell del Batibull guanyarà dos abonaments per a les piscines municipals per aquest estiu i dues entrades per a un espectacle del Teatre Casal Cultural.