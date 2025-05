Sant Fruitós celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb portes obertes als equipaments museístics

Sant Fruitós de Bages se sumarà un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb una jornada de portes obertes als seus museus i d'activitats de descoberta del patrimoni de la Sagrera.

El dissabte 17 de maig, de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi oferirà visites guiades que finalitzaran amb una copa de vi de la DO Pla de Bages. A la tarda, de les 5 a les 6, serà el torn per a descobrir el Museu de la Rectoria Vella.

A les 6 de la tarda començarà una visita guiada pel casc antic del municipi, on els participants podran descobrir tots els racons del conjunt arquitectònic de la Sagrera, herència del passat agrícola del poble. Per tancar la jornada, el Col·lectiu de Recerca Històrica oferirà, a les 7 de la tarda, un tast de pa de coca amb llonganissa a la plaça de l'Església, una oportunitat per gaudir de la gastronomia local.

Tots els actes són gratuïts i no és necessari inscriure's prèviament.