L'art de Nazario arriba al Museu de Manresa en una exposició que reivindica la lluita del col·lectiu LGTBI+

El Museu de Manresa acollirà l'exposició Nazario: art i dissidència en temps de repressió i d'alliberament que es podrà veure del 8 de maig al 29 de juny a la sala d'exposicions del claustre i planteja una retrospectiva a l'obra i vida de Nazario Luque Vera (Castilleja del Campo, Sevilla, 1944) a partir del context social i polític que va viure el país durant la dècada dels 70 (Transició Democràtica), els 80 (la crisi de la Sida) fins a l'actualitat. L'exposició ha estat organitzada en el marc de la col·laboració amb el màster de Gestió i Anàlisi del Patrimoni Artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu de Manresa i comissariada per Laia Bové Castellví, Ainoa Llàcer Hernández i Cristina Troya Betrain.

Aquesta exposició recupera el Nazario més transgressor, avançat als seus temps, que va posar sobre la taula qüestions que encara avui són essencials en la nostra societat. La mostra incorpora originals de pintures, serigrafies, còmics o aquarel·les procedents de diferents fons i col·leccions com la Col·lecció Nacional d'Art de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Castell de Perelada, el Museu d'Art de Cerdanyola o el fons personal de Nazario Luque, entre d'altres fons particulars.

L'exposició es va presentar al públic per primera vegada el mes de juliol de 2023 a la sala d'exposicions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i per segona vegada al Museu d'Art de Cerdanyola el juny de l'any passat. Ara, a Manresa, l'exposició incorpora diverses novetats com un seguit d'obres originals que il·lustren la faceta "més contemporània" de Nazario (els anys 2000), on s'interrelaciona amb el teixit social i cultural barceloní. I també una talla policromada procedent del Museu del Barroc de Catalunya que ofereix un paral·lelisme entre la iconografia i estètica contemporània amb l'art barroc.

Activitats complementàries

Visita comentada a l'exposició

Dissabte 10 de maig a les 5 de la tarda. Dues de les comissàries de la mostra, Cristina Troya Betrain i Ainoa Llàcer Hernández oferiran una visita comentada a l'exposició que a través d'un recorregut cronològic (des de la Transició espanyola fins a l'actualitat) contextualitza l'obra de l'artista dins la situació del col·lectiu LGBTIQ+ a Espanya. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia en aquest enllaç.

Espectacle Travestí de Flamenco Queer

Dissabte 17 de maig a 2/4 de 10 del vespre. El grup Flamenco Queer omplirà el claustre de música, ball i passió amb una experiència d'espectacle dinàmica i estèticament única. Un homenatge a la història oculta del flamenc a Barcelona i al món, recordant al públic la diversitat d'estils i expressions que sempre han format part d'aquesta cultura, al mateix temps que reivindica la identitat LQTBIQ. Amb motiu del Dia Internacional contra la Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia i en el marc de la Nit dels Museus. Amb la col·laboració del Servei d'Atenció Integral LGTBI+ de Manresa.

Taula rodona El còmic com a espai per a la dissidència

Dijous 12 de juny a les 6 de la tarda a la sala del claustre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Més informació al web del Museu de Manresa.

Espectacle de titelles Lila Revbelada

Dissabte 28 de juny a 2/4 de 6 de la tarda. Un espectacle de teatre i titelles, familiar, feminista i femení, per fomentar la Igualtat i desmuntar els mites romàntics que porten a les relacions tòxiques, també presents entre amics i amigues en la infància. Amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+. A càrrec de Kali Teatre. Activitat gratuïta. Al claustre del Museu de Manresa. Més informació al web del Museu de Manresa.

Activitat escolar Del silenci al crit

Una proposta educativa adreçada als centres de secundària i cicles formatius que presenta l'obra de Nazario en relació amb la lluita del col·lectiu LGTBIQ+. Activitat gratuïta sota demanda.