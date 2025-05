El Documental del Mes tornarà dijous amb la projecció de «Campi qui pugui» d'Alexe Poukine

El Documental del Mes, coordinat per MEES i Cineclub, tornarà aquest dijous, 8 de maig a les 7 de la tarda, a l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa amb la projecció de Campi qui pugui d'Alexe Poukine.

Es tracta d'un colpidor documental que s'endinsa en un món hospitalari sotmès a tensions extremes. A través de simulacions amb actors que fan de pacients, la pel·lícula retrata com s'ensenya allò que ni s'explica a les aules ni es troba al vademècum.

El món hospitalari encarna la duresa de la realitat. A priori, no hi associem espontàniament la ficció ni el joc, però, a Suïssa, es fan servir com a part de la formació d'estudiants i professionals mèdics per preparar-los per afrontar situacions on hauran de donar males notícies als pacients i els seus familiars.

Alexe Poukine filma els tallers on el personal mèdic posa a prova la seva empatia i on també es deconstrueixen prejudicis susceptibles de perjudicar la precisió de la interpretació de les anàlisis clíniques. Campi qui pugui posa així de manifest el patiment dels cuidadors i el personal mèdic sotmesos a les inclemències del liberalisme i, al mateix temps, posa en qüestió la responsabilitat de cadascú davant un "sistema de maltractament generalitzat".