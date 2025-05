«Art, salut i comunitat», en una nova sessió del cicle Parlem d'Art al Casino

El Centre Cultural el Casino acollirà aquest divendres, a les 7 de la tarda, una nova sessió del cicle Parlem d'Art. En aquesta ocasió, sota el títol Art, salut i comunitat, la xerrada anirà a càrrec de Roser Sanjuan Plana, responsable de programes públics del Centre d'Art La Panera de Lleida, i, també dissenyadora i coordinadora de projectes artístics col·laboratius. És una de les principals especialistes i pionera del nostre país en projectes d'art i salut.

En la seva intervenció, Sanjuan presentarà diversos projectes artístics desenvolupats en contextos sanitaris o amb la col·laboració de professionals sanitaris. Amb l'explicació d'aquestes iniciatives, la ponent mostrarà com el desenvolupament de projectes artístics serveixen per acompanyar la malaltia o els seus tractaments. No es tracta d'arteràpia, sinó d'utilitzar l'art com a eina per facilitar la comunicació, la comprensió i la connexió de les persones amb el seu entorn i fer accessible a tothom l'art contemporani. Es busca generar experiències significatives i transformadores per als participants.

Parlem d'Art és un cicle de xerrades entorn de l'art des de diversos punts de vista i conceptes, organitzat per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Cercle Artístic de Manresa.