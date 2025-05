El documental «50º, volum II» donarà el tret de sortida als actes previs de la Festa del Riu

La projecció del documental 50º, volum II donarà el tret de sortida als actes previs de la Festa del Riu de Manresa, aquest dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om. Per posar el documental en context, Àlex Guillamon d'Entrepobles, Mariona Bosch de Cal Cases, Rosa Binimelis d'Arran de Terra i Júlia Vilageliu de La Bardissa, moderats per Sergi Caballero, protagonitzaran un debat sobre les alternatives que s'estan construint per fer front al canvi climàtic.

50°C volum II ens porta més enllà del diagnòstic de l'emergència climàtica, amb els seus impactes cada cop més freqüents, com les sequeres, les nits tòrrides o la pèrdua de biodiversitat. Explora les alternatives reals que molta gent ja està construint, així com les dificultats que afronten per desenvolupar-les. Sobirania alimentària i energètica, la cerca d'un nou model territorial que les faci possibles integrant camp i ciutat, el suport mutu i les respostes col·lectives davant a les pors i les incerteses, són alguns dels grans temes que s'aborden.

La projecció està organitzada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que també organitzarà dos actes més abans del 16 i 17 de maig, dies centrals de la Festa del Riu. El 14 de maig a 2/4 de 7 de la tarda es portarà a terme el debat Una economia per la vida. Subversió feminista davant el sistema capitalista, amb Amaya Pérez Orozco i Valentina Longo, moderades per Anna Gabriel. El 15 de maig a les 6 de la tarda, El dret a envellir i morir a casa i en comunitat, presentarà propostes des del cooperativisme, amb Recer, La Raval, La Rosada i Capalafí.