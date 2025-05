El Bages avança cap a la sobirania alimentària amb una jornada estratègica

Agricultors, pagesos i agents vinculats al món agrari, institucions públiques i el món acadèmic van participar en la jornada Alimentació i territori: avançant cap a la sobirania alimentària al Bages, duta a terme a Artés i impulsada pel Consell Comarcal del Bages. La trobada va servir per posar sobre la taula els principals reptes i oportunitats per transformar el model alimentari de la comarca.

La jornada va comptar amb la participació d'Enric Forcada, alcalde d'Artés, i d'Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages, que van destacar la importància de seguir articulant respostes col·lectives davant dels reptes del sector agroalimentari i van posar de relleu la necessitat de caminar cap a un consum responsable, de proximitat i preparat pels reptes de present i futur que afronta el Bages i Catalunya.

La cooperativa Arran de Terra va presentar una explicació tècnica del document base que estructura el full de ruta cap a un model alimentari més sostenible, centrat en la sobirania alimentària, la justícia social i la sostenibilitat ambiental. Aquest document ha estat treballat amb una àmplia participació al llarg dels darrers mesos i es portarà a debat i votació el proper plenari del Consell Comarcal del Bages.

La jornada també va comptar amb una taula rodona, moderada per Alba Alsina, tècnica de l'Anella Verda de Manresa, amb la participació de ponents com Sonia Callau, cap de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona, Oriol Comallonga, productor d'ous ecològics i membre de les cooperatives La Dotzena i La Diligència, i Ana Moragues Faus, doctora en economia agrícola i experta en polítiques alimentàries a la Universitat de Barcelona.

Durant el debat es van posar en relleu qüestions com el poc relleu agrari de la nostra comarca degut a les dificultats d'accés a la terra, la concentració de propietats i la dificultat de comercialització dels petits productors. Les intervencions van coincidir en la necessitat d'afrontar aquests reptes des d'una mirada col·lectiva, amb aliances estables entre l'administració i els pagesos i espais de governança compartida.

Entre les propostes més destacades es va parlar de l'impuls del cooperativisme, la promoció dels circuits curts de comercialització, l'aposta per la compra pública de productes de proximitat i la creació de mecanismes que afavoreixin la participació activa dels agents del territori.

La cloenda va anar a càrrec de Marta Viladés, consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, que va reafirmar el compromís de la institució per fer realitat la transició cap a un model alimentari més just, sostenible i arrelat al territori. "Aquest és només un pas més en un camí compartit. Des del Consell Comarcal agafem el relleu dels ajuntaments de Navàs, Manresa i Artès per seguir liderant la Xarxa de Sobirania Alimentària on s'hi ha incorporat Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada amb la mirada a seguir ampliant amb més ajuntaments col·laboradors del projecte. Ara ens cal seguir sumant complicitats i garantir que les veus del territori siguin escoltades i tingudes en compte", va concloure la consellera.