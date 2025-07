Desdoblament de la C-55: la Plataforma vigilarà que Illa compleixi els compromisos

La Plataforma pel Desdoblament de la C-55 ha celebrat com una victòria col·lectiva l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el desdoblament d'un tram de la carretera fins a l'enllaç amb la C-16. El col·lectiu considera que és un "pas clau" per a la mobilitat, la seguretat i el desenvolupament de la Catalunya Central, però adverteix que farà seguiment actiu per garantir que es compleixin els compromisos.

Un clam del territori que comença a donar fruits

Per a la Plataforma, l'anunci del president Illa representa el resultat d'anys de lluita i persistència de tot el teixit social, econòmic, institucional i professional del Bages i de la Catalunya Central. El col·lectiu destaca que aquest avenç és fruit del consens territorial, que ha estat decisiu per despertar una voluntat política "fins ara inexistent".

El tram anunciat suposarà una millora en la seguretat i la fluïdesa del trànsit, especialment en punts com Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí o l'entrada a Manresa, considerats històricament conflictius. La millora, però, tindrà també un impacte a escala nacional, ja que l'eix de la C-55 és una via estratègica per al desenvolupament del país.

Seguiment actiu i control ciutadà sobre el projecte

Malgrat l'optimisme pel pas endavant anunciat pel Govern, la Plataforma insisteix que caldrà mantenir una vigilància constant per assegurar-ne l'execució real. En aquest sentit, ha anunciat que proposarà el nomenament de dues persones com a interlocutores directes amb el Departament de Territori, amb l'objectiu de seguir el projecte i vetllar perquè no quedi aturat o descafeïnat.

El col·lectiu reclama també un calendari clar d'actuació i una dotació pressupostària suficient per garantir l'inici i continuïtat de les obres.

Més enllà del desdoblament anunciat

La Plataforma recorda que el desdoblament fins a la C-16 és només una part de les mancances estructurals de la C-55. Per això, demana al Govern que impulsi també els estudis i les actuacions necessàries cap al nord i cap al sud d'aquest tram.

En concret, posa el focus en punts com Sant Martí de Torruella, on persisteixen problemes de seguretat, i en la connexió de la C-55 amb la C-58. També reclama avenços reals en les variants de Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat, dues obres llargament reivindicades i que podrien descongestionar el trànsit de forma molt significativa.