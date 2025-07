El jove Imad Boulehoual, de només 20 anys, ha assumit la gestió dels dos quioscos més emblemàtics del passeig de Pere III de Manresa, el Canaletes i el Quimet, amb l'objectiu de transformar-los en espais gastronòmics dinàmics i moderns. El projecte preveu crear una desena de llocs de treball i inclou l'elaboració de còctels i una oferta renovada basada en tapes i entrepans calents.

Un projecte amb visió a llarg termini

Amb la mirada posada en una transformació completa del model de quiosc tradicional, Imad Boulehoual ha decidit fer un pas endavant i assumir, de cop, la gestió de dues concessions municipals al centre neuràlgic de Manresa. L'aposta no és menor: preveu tenir els dos espais en ple funcionament durant l'estiu i, un cop consolidats, calcula que necessitarà una plantilla de com a mínim deu persones, “o més”, segons ha explicat a NacióManresa. Amb tot, la incorporació de personal serà progressiva, adaptant-se a les necessitats reals que vagin sorgint a mesura que els quioscos agafin ritme.

La concessió dels dos establiments té una vigència inicial de cinc anys, però es podrà prorrogar alguns mesos addicionals, de manera que, si tot va segons el previst, Boulehoual els gestionarà com a mínim fins a l'estiu de 2030. Amb aquesta previsió, el jove santvicentí vol consolidar el projecte i convertir els quioscos en punts de referència per a la gastronomia informal a la ciutat.

Més enllà del cafè i les pastes

L'estratègia que ha començat a desplegar al Canaletes -el primer dels dos espais que ha obert- es basa en una renovació de l'oferta: menys pastes i croissants i més tapes, entrepans calents i plats senzills però atractius. Per adaptar-se a les limitacions tècniques dels locals, que no disposen de sortida de fums, ha optat per fer servir forns i fregidores d'aire, una alternativa eficient i funcional, que ja ha començat a instal·lar. Aquesta mateixa línia la replicarà al Quimet, un cop estigui enllestida l'adequació bàsica de l'espai, prevista per al pròxim divendres, ja que s'ha trobat qu el comptador de l'aigua havia estat donat de baixa.

Una de les novetats que Boulehoual vol introduir més endavant és l'elaboració de còctels. Però no ho vol fer de qualsevol manera: la idea és que les persones encarregades del servei rebin formació específica, amb cursos adaptats, per garantir un producte ben presentat i de qualitat. Amb aquest pas, pretén donar un valor afegit als quioscos i ampliar el perfil de clientela, especialment a les tardes i vesprades.

Tot plegat configura un projecte ambiciós liderat per un jove que vol trencar motllos en un espai emblemàtic de la ciutat: els quioscs del Passeig.