El Baxi Manresa viatja a Màlaga amb disciplina i concentració

El Baxi Manresa tanca contra l'Unicaja Màlaga (dissabte, 20.00h. DAZN) un primer tram de temporada abans de l'aturada per les finestres FIBA del mes de novembre. Alguns jugadors es quedaran al Bages per seguir amb uns entrenaments en què hi haurà Diego Ocampo després que el tècnic ja no sigui el seleccionador de la República Txeca. En canvi, diversos jugadors sí que marxaran amb les seves seleccions. Álex Reyes debutarà amb la selecció espanyola. Hugo Benítez (França), Louis Olinde (Alemanya), Marcis Steinbergs (Letònia) i Gustav Knudsen (Dinamarca) també tindran compromisos internacionals.
El partit jugat el passat dimecres a Venècia ha deixat més bones sensacions al Baxi Manresa que en jornades anteriors. Ocampo es queda amb la idea que "vam competir i hem après que podem fer-ho bé fora de casa". Aquesta millora segueix amb la línia iniciada ja contra el Hiopos Lleida en què el tècnic gallec ja va quedar content amb el pas endavant que van fer els seus jugadors tant en defensa com en la lluita per al rebot. Però afegeix que per poder competir els partits cal "disciplina i determinació". Aquesta dues paraules les ha repetit Ocampo diversos cops durant la roda de premsa habitual abans dels partits de la Lliga Endesa. També creu que les opcions de victòria passen per "no sortir ni un moment del pla de l'equip". Altres claus per poder guanyar a Màlaga són "la intensitat i la concentració".
L'aturada per les finestres FIBA permetrà al tècnic treballar dues setmanes amb més tranquil·litat tot i que perdrà molts jugadors. El gallec intentarà recuperar els jugadors que es quedin i desitja que els que marxin amb les seves seleccions tornin "amb salut".
Álex Reyes viurà els seus primers partits amb Espanya. El seu entrenador se n'alegra. Però més pel premi que pugui significar és per al pas endavant que ha fet l'extremeny. "No només anota triples. També aporta en defensa i és generós. Està fent una bona tasca amb els joves. Tant dins com fora la pista", valora Ocampo.
Pierre Oriola podria retornar a l'ACB després d'haver tingut ja minuts a l'Eurocup. Ocampo es mostra molt agraït al pivot per la seva disposició i haver arribat al Bages "abans de l'esperat per donar-nos una sorpresa i recolzar-nos. Va fer un sacrifici personal important. Li estic molt agraït. També he de dir que s'està adaptant a l'equip amb molta naturalitat".
L'Unicaja Màlaga arriba al partit amb menys desgast que el Baxi Manresa ja que els andalusos no han tingut aquesta setmana competició europea. A l'ACB s'han mostrat irregulars a nivell de resultats i sumen quatre victòries i tres derrotes. Només una d'aquestes derrotes ha estat al Martín Carpena quan l'equip entrenat per Ibon Navarro va caure contra el Barça. En canvi, els altres dos equips que l'han visitat, Surne Bilbao i Bàsquet Girona, no han tingut cap possibilitat de lluitar per la victòria. David Kravish, amb una lesió que el deixarà fora de les pistes tota la temporada, és l'única baixa que tindrà l'Unicaja Màlaga.
Navarro no ha pogut comptar durant alguns entrenaments amb jugadors con Oleg Balcerowski, Tyson Pérez i Alberto Díaz. Dels tres jugadors, l'andalús és qui ha patit més dificultats però hauria d'estar disponible per al partit de dissabte. El principal maldecap del tècnic de l'Unicaja Màlaga és la baixa de llarga durada de Kravish. El pivot és "un jugador frontissa i ens dona coses que ara no tenim. Però accelerarem quan arribi un jugador que ens pugui ajudar". Navarro no vol entrar massa en valoracions sobre si el seu equip es troba al nivell que voldria en aquestes alçades de temporada.
La irregularitat mostrava pel Baxi Manresa aquest inici de temporada Navarro la defineix com a "normal" en la majoria dels equips que han incorporat molts jugadors respecte la campanya anterior. Afegeix que "em van agradar molt l'altre dia a Venècia. Van fer un bon partit. I Pierre Oriola els ajudarà a tenir consistència perquè coneix bé casa, el joc i la competició". Creu que l'actual Baxi Manresa exigeix molt a nivell físic i mental.
Jordi Aliaga, Raúl Zamorano i Ariadna Chueca han estat designats per dirigir el partit.