Jordi Puig Bartrina, nou president del Rotary Club de Manresa-Bages

L'empresari Jordi Puig Bartrina ha estat nomenat nou president del Rotary Club de Manresa-Bages. Vinculat al món agrícola i a la construcció, Puig agafa el relleu d'Enric Serrat en una etapa que vol centrar en l'impuls dels projectes socials de l'entitat.

Relleu a la presidència durant la Festa de Canvi de Junta

El relleu a la presidència s'ha produït recentment en el marc de la 36a Festa de Canvi de Junta del Rotary Club de Manresa-Bages, que va reunir una àmplia representació de les persones sòcies de l'entitat. Jordi Puig, nascut a Rajadell i amb una trajectòria professional vinculada als sectors agrícola i de la construcció, assumeix el càrrec amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca desenvolupada pel seu predecessor, Enric Serrat.

Durant l'acte també es va fer balanç de les activitats més destacades del darrer any, com el Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga, el Premi Simeó Selga i diverses iniciatives enfocades al medi ambient i a la sostenibilitat, com ara les accions de suport al col·lectiu d'ADFS del Bages.

Compromís amb el territori i nous reptes

En el seu discurs de nomenament, Jordi Puig Bartrina va expressar l'agraïment per la confiança rebuda i va subratllar que afronta el nou repte "amb il·lusió, respecte i compromís". El nou president va afirmar que vol "donar el millor de mi per fer créixer el club" i va remarcar la voluntat de reforçar especialment aquells projectes que tenen un impacte social directe sobre el territori.

En aquest sentit, una de les iniciatives que tindran un paper destacat durant el seu mandat és el sopar solidari previst per aquest any, destinat a recaptar fons per contribuir a finalitzar l'equipament de La Parada, un projecte impulsat per la Fundació Ampans a Manresa.