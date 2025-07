Una plaga incòmoda al barri de la Rosaleda: Sant Fruitós busca solucions contra la xinxa de la colza

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages treballa per donar resposta a l'aparició de xinxes de la colza al barri de la Rosaleda, una situació que ha començat a generar molèsties entre els veïns des d'aquest cap de setmana. Tot i que aquests insectes no representen cap risc per a la salut ni de persones ni d'animals, la seva presència s'ha fet evident després de la sega dels camps de colza propers a la zona urbana.

Coordinació amb agricultors i Generalitat

Davant l'increment d'avisos, el consistori ha activat els primers protocols de resposta, que passen per contactar amb els agricultors que gestionen les parcel·les afectades per demanar-los que, un cop segada la colza, incorporin les restes vegetals al sòl mitjançant cultivador o disc. Aquesta mesura, segons l'Ajuntament, ha resultat molt eficaç en altres ocasions per reduir la presència de l'insecte.

Paral·lelament, el consistori també s'ha posat en contacte amb el Departament d'Acció Climàtica i amb els Serveis Territorials de la Catalunya Central per valorar possibles actuacions addicionals. En cas que les mesures agràries no siguin suficients, es podria arribar a plantejar un tractament fitosanitari puntual, però sempre seguint criteris tècnics especialitzats.

Insectes que marxen sols, però que molesten

La xinxa de la colza s'alimenta de la saba d'aquesta planta i, un cop segats els camps, migra a zones urbanes on no troba aliment, fet que provoca que desaparegui de manera natural al cap d'unes setmanes. Tot i això, pot resultar molt incòmoda dins dels habitatges.

Per evitar-ne l'entrada a casa, es recomana a la ciutadania instal·lar mosquiteres, tapar esquerdes i forats i, en cas de trobar-ne, utilitzar l'aspiradora, netejar amb aigua i sabó o polvoritzar amb aigua. L'Ajuntament desaconsella l'ús d'insecticides domèstics o a la via pública, ja que poden tenir efectes nocius per a la salut. Aquest tipus de tractaments, si calen, han de ser executats per empreses especialitzades.

Des del consistori es demana paciència i col·laboració veïnal, ja que es tracta d'un fenomen recurrent però temporal, i es treballa per minimitzar les molèsties al màxim.