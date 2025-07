Un cotxe s'encasta a la vidriera del Casal d'Entitats de Sant Fruitós després d'envestir quatre motos

Un turisme ha impactat aquest dimarts al matí contra la façana de vidre del Casal d'Entitats de Sant Fruitós de Bages, a la carretera de Vic. L'accident no ha causat ferits, però sí danys materials a l'edifici i a diverses motocicletes estacionades a la via pública.

Un impacte matinal sense ferits

Aquest dimarts 22 de juliol, cap a 2/4 de 7 del matí, un vehicle amb dos ocupants ha perdut el control i ha acabat encastant-se contra la vidriera del Casal d'Entitats de Sant Fruitós de Bages. L'immoble, situat a la carretera de Vic, ha patit desperfectes al tancament exterior, però per fortuna no s'han de lamentar danys personals.

Els serveis d'emergència han informat que cap dels dos ocupants del turisme ha resultat ferit. L'accident ha tingut lloc en un moment de baixa afluència de vianants i vehicles, fet que ha evitat conseqüències més greus.

També ha afectat quatre motocicletes aparcades

Abans d'impactar contra l'edifici municipal, el turisme ha colpejat quatre motocicletes que estaven aparcades a la via pública, provocant-hi diversos desperfectes. El xoc ha estat suficientment fort per malmetre tant els vehicles estacionats com la façana de vidre del Casal.

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident i ha activat el protocol de seguretat habitual en aquests casos. Els primers indicis apunten que el conductor s'hauria adormit. El test d'alcoholèmia al que ha estat sotmès ha donat resultat negatiu. Paral·lelament, s'han iniciat tasques per assegurar l'àrea afectada i evitar qualsevol risc addicional per a vianants o vehicles.

La zona continua monitorada a l'espera de la reparació de la vidriera i la retirada dels vehicles danyats.