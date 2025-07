Mor el jove que va caure d'una claraboia durant una festa en una casa rural de Mura

El noi de 17 anys que va patir una caiguda accidental en una casa rural de Mura la matinada de diumenge passat va acabar morint poques hores després a la Mútua de Terrassa. L'accident va tenir lloc durant una festa d'aniversari entre amics en un immoble llogat per a l'ocasió. El jove va ser traslladat en estat molt greu a la Mútua de Terrassa, on, finalment, va morir hores després a causa de les greus seqüeles provocades per l'impacte.

L'incident ja havia estat avançat per NacióManresa, tot i que en aquell moment el jove es trobava en estat de mort cerebral. Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han confirmat la defunció del menor i han aclarit algunes de les circumstàncies de l'accident.

Una caiguda accidental des d'una finestra cap a una claraboia

Els fets van passar cinc minuts abans de la 1 de la matinada de diumenge, a la casa rural Cal Vidal, situada al municipi de Mura. Segons fonts policials, el noi estava assegut en una finestra d'una de les estances de l'allotjament, a una altura d'uns dos metres d'una claraboia. Tot apunta que es va precipitar accidentalment i la claraboia no va suportar el pes, cedint i provocant que caigués cinc metres més avall.

Inicialment, algunes informacions apuntaven que el noi hauria intentat recuperar una peça de roba, però la versió actualitzada confirma que estava assegut i no es percebia una situació de risc imminent. Tot i la rapidesa dels serveis d'emergències, el noi va ingressar a la Mútua de Terrassa en estat molt crític i va acabar morint al migdia del mateix diumenge.

Un grup de menors amb la supervisió d'un adult

El jove era veí de Sant Andreu de la Barca i es trobava passant el cap de setmana amb un grup d'amics, tots ells menors d'edat, per celebrar un aniversari. A la casa hi havia la presència d'una persona adulta, segons ha confirmat la policia catalana, que s'ha fet càrrec de la investigació. Els Bombers de la Generalitat i el SEM van desplaçar-se al lloc amb dues dotacions i dues ambulàncies, respectivament.

La investigació segueix oberta per determinar amb exactitud els fets, tot i que de moment tot apunta a una caiguda accidental sense indicis de criminalitat.