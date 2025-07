Nit de Perseids a Castelltallat: estels fugaços, ciència i natura sota un cel privilegiat

El Parc Estel·lar Starlight de Castelltallat es prepara per rebre visitants que vulguin gaudir d'un dels esdeveniments més màgics de l'estiu: els Perseids. L'observatori oferirà sessions especials amb explicacions científiques, observació guiada amb telescopis i una zona habilitada per veure l'espectacle còsmic en plena natura.

Una pluja d'estels amb nom propi

Entre el 12 i el 16 d'agost, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat obre les portes al públic per contemplar els Perseids, també coneguts com les Llàgrimes de Sant Llorenç, una de les pluges de meteors més brillants i regulars de l'any. Aquest fenomen, visible cada estiu, es produeix quan la Terra travessa els rastres deixats pel cometa Swift-Tuttle, i les partícules que es desprenen cremen a l'atmosfera a més de 212.000 km/h, creant ratlles de llum que creuen el cel en silenci.

Tot i que l'activitat dels Perseids comença a principis d'agost, el pic d'intensitat enguany coincideix amb unes bones condicions d'observació a partir del 12 d'agost, gràcies a la foscor del cel i l'absència de Lluna plena.

Sessions astronòmiques per a tothom

L'Observatori ha preparat una proposta completa i divulgativa per a totes les edats i nivells d'interès. Cada sessió començarà amb una explicació introductòria sobre el fenomen astronòmic i sobre la natura de les pluges d'estels. Posteriorment, els visitants podran accedir a la cúpula d'observació, on l'equip tècnic els guiarà per observar cossos celestes com la Lluna, Saturn o algun objecte profund del cel d'estiu, segons l'hora de la visita.

Un dels punts forts de l'experiència serà l'accés a la Zona d'Observació dels Perseids, un espai obert situat a 2 quilòmetres de l'Observatori, orientat al nord-est, just en la direcció de la constel·lació de Perseu, d'on semblen provenir els meteors. Aquesta àrea compta amb poca contaminació lumínica, aparcament pròxim i espai suficient per poder-se estirar còmodament sobre una manta o gandula i gaudir del cel estrellat en silenci i comunitat.

Més que una activitat astronòmica

L'experiència també inclou la possibilitat de sopar abans de l'activitat al Restaurant del Casal de Castelltallat, que oferirà un menú adaptat per als assistents. Aquesta opció permet completar la vetllada amb una proposta gastronòmica local abans de la immersió astronòmica.

L'Observatori de Castelltallat és un indret privilegiat per l'observació astronòmica gràcies al seu cel fosc natural. Aquesta qualitat ha estat reconeguda oficialment amb la certificació de Parc Estel·lar Starlight, un distintiu internacional atorgat als llocs que vetllen per la protecció del cel nocturn i la divulgació científica.

Informació pràctica i recomanacions

Les sessions especials dels Perseids es faran entre el 12 i el 16 d'agost i cal reservar plaça amb antelació a través de la pàgina web de l'Observatori, ja que les places són limitades. L'activitat és a l'aire lliure, per la qual cosa s'aconsella portar roba còmoda, una manta o estoreta, repelent de mosquits i una llanterna de llum tènue.

L'Observatori recomana arribar amb temps per gaudir del lloc, respectar el silenci durant l'observació i venir amb ganes de descobrir i meravellar-se amb els secrets del firmament.