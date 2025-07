Del Bloody Mary al coulant: el tomàquet inspira el sopar de temporada d'estiu a Manresa

El Sopar del Tomàquet, organitzat per la comunitat Slow Food de la Catalunya Central, tornarà el dijous 24 de juliol a Manresa, al Parc de la Seu, amb un menú degustació de vuit platets protagonitzats pel tomàquet i altres productes de proximitat. Serà el cinquè sopar de temporada consecutiu i comptarà amb la col·laboració de nou cuines de referència del territori i vins amb Denominació d'Origen Pla de Bages. En aquest cas, el sopar de temporada s'emmarca en la Festa del Tomàquet que se celebra a la capital del Bages i que començarà aquest dissabte amb l'arribada d'un ramat de cabres en transhumància a la ciutat.

Un homenatge estiuenc al tomàquet del Bages

La comunitat Slow Food Catalunya Central ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició del Sopar del Tomàquet, que enguany tindrà lloc el dijous 24 de juliol, a les 9 del vespre, al Parc de la Seu de Manresa. Es tracta del sopar de la temporada gastronòmica d'estiu, i, fidel a l'esperit de la iniciativa, oferirà un recorregut gustatiu per plats elaborats amb ingredients de proximitat i de màxima qualitat.

El menú estarà format per sis platets salats i dues postres, entre els quals destaquen propostes creatives com tomàquets cirerols al Bloody Mary, tomàquet pera a la parmesana catalana, pollastre a la manresaneta amb tomàquet de penjar assecat, o un original coulant fred de tomàquet mamella de monja. Tot plegat, acompanyat de dues copes de vi de la DO Pla de Bages, a més d'aigua i pa.

Un menú 100% Bages i Slow Food

Els plats que es podran degustar al Sopar del Tomàquet estan elaborats amb productes de la comunitat Slow Food de la Catalunya Central, provinents d'hortes com Cal Climent, Cal Calafell, Les Arnaules o La Tomakera, i amb formatges de cases com Cal Cantaré, Cal Music o La Gavarresa. El pollastre ecològic, per la seva banda, arribarà de Kin Pollastre.

El menú és una mostra de la riquesa agroalimentària del territori i posa en valor tant la producció local com la cuina compromesa amb el paisatge, la temporalitat i la sostenibilitat.

Una proposta col·lectiva amb cuines del territori

La proposta gastronòmica comptarà amb la participació de nou cuines i restaurants del territori, que faran possible un menú variat i d'alt nivell:

Bacasis , Cau de l'Ateneu , Ígnia i Laida (Manresa)

, , i (Manresa) Can Patoi (Navarcles)

(Navarcles) La Sardana i La Xicra (Artés)

i (Artés) Mas de la Sala (Sallent)

(Sallent) L'Obradora de Manresa, amb la col·laboració del cuiner Quim Miró, que hi participa tot i no ser un restaurant

Totes aquestes cuines aportaran plats singulars i creatius, integrats dins un fil conductor: el tomàquet del Bages i la seva versatilitat com a producte estrella de la temporada estiuenca.

Cinc sopars consecutius de territori i producte

Amb aquest Sopar del Tomàquet, Slow Food Catalunya Central tancarà el cinquè sopar de temporada consecutiu des de l'estiu passat. La iniciativa va començar amb un sopar també dedicat al tomàquet al claustre del Museu de Manresa i ha seguit amb propostes estacionals al voltant de l'albergínia blanca (tardor a la fira de Sant Miquel de Santpedor), la col verda (hivern a Sant Fruitós durant la Transèquia), i el pèsol i la tavella (primavera a la fira ViBa d'Artés).

La cita del 24 de juliol reafirma el compromís de Slow Food amb la promoció dels productes del territori i amb la cultura culinària arrelada a la pagesia i la proximitat. El preu del sopar és de 29 euros i cal inscripció prèvia a aquest enllaç.

Visita opcional a la basílica de la Seu

Qui vulgui complementar l'experiència gastronòmica amb una proposta cultural, a 2/4 de 8 del vespre s'oferirà una visita guiada a la Basílica de la Seu abans del sopar. L'activitat té una durada d'una hora, un aforament màxim de 25 persones i requereix puntualitat. L'organitza la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i el preu combinat del Sopar del Tomàquet i la visita és de 35 euros.