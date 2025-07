Les cabres donaran el tret de sortida a la Festa del Tomàquet de Manresa

La Festa del Tomàquet de Manresa arrencarà aquest cap de setmana amb un inici ben especial: el pas d'un ramat de 120 cabres en plena transhumància. Els animals faran estada a Can Poc Oli durant el dissabte, on s'oferiran activitats gratuïtes per a tots els públics, com un taller de munyida de cabres i una demostració d'elaboració de formatge fresc. A la tarda, la Casa de la Culla acollirà un tast de formatges elaborats durant el camí de transhumància, amb inscripció prèvia.

Diumenge a les 10 del matí, el ramat reprendrà la marxa cap als Pirineus, travessant el nucli urbà de Manresa en una ruta que inclourà punts emblemàtics com el Pont Vell, el passeig de Pere III i la plaça d'Espanya. Aquesta és la segona edició en què un ramat de cabres recorre Manresa seguint el Camí de Marina, una ruta de transhumància que connecta el Garraf amb la Cerdanya.

L'organització anima la ciutadania a acompanyar el ramat o a esperar-lo en algun punt del recorregut. La Policia Local garantirà la seguretat viària i, al darrere, un equip de neteja farà la recollida dels residus que puguin deixar els animals. Els talls de trànsit seran puntuals i només durant el pas del ramat.

Una setmana de cuina, territori i producte local

El gruix del programa de la Festa del Tomàquet s'estendrà fins al dissabte 27 de juliol, amb una vintena d'activitats centrades en el tomàquet de varietats locals i el formatge, producte convidat d'aquesta edició. Hi haurà tallers de cuina, visites a elaboradors de formatge, sortides per les zones de regadiu de la ciutat i altres propostes gastronòmiques i divulgatives.

Una de les cites destacades serà el Sopar del Tomàquet, el dijous 24 al Parc de la Seu, amb un menú degustació elaborat per diversos restaurants de Manresa i el Bages, on el tomàquet hi tindrà tot el protagonisme.

El punt culminant de la festa arribarà dissabte 26 al matí amb el tradicional Mercat del Tomàquet, al passeig de Pere III. Hi haurà 17 parades de productors locals de tomàquets i altres productes de proximitat com formatges, mel, cervesa artesana i xai. Durant el matí, es faran tastos, tallers i una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que compartirà receptes i consells per cuinar amb tomàquet.