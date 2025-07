Manresa es prepara per viure una nova edició de la Festa del Tomàquet, una cita consolidada que tornarà del 19 al 27 de juliol amb una vintena d'activitats per posar en valor l'horta bagenca, el producte de proximitat i la feina de la pagesia. Per segon any consecutiu, la festa s'obrirà amb el pas d'un ramat de cabres en transhumància, que dissabte 19 farà parada a Can Poc Oli i l'endemà travessarà el centre de la ciutat.

Ramat, formatge i activitats per a tots els gustos

La novena edició de la Festa del Tomàquet ha estat presentada aquest dimarts a la formatgeria Cal Canterer de Santpedor pel regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, i per la consellera comarcal de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, Marta Viladés. També hi han assistit l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, i representants de la comissió organitzadora formada per entitats i productors del territori.

Huguet ha reivindicat que la festa "serveix per reconèixer la feina de la pagesia del territori" i ha destacat que "és una oportunitat per conèixer, tastar i enamorar-se dels productes de proximitat". Viladés ha afegit que el tomàquet "és el producte estrella de l'horta del Bages" i ha convidat a descobrir-ne les varietats que s'hi conreen.

A banda del tomàquet, enguany la festa dona protagonisme al formatge com a producte convidat. Per això, les primeres activitats giraran entorn de la transhumància i la producció formatgera. El dissabte 19, el ramat -d'unes 120 cabres- s'instal·larà a Can Poc Oli i s'hi faran un taller de munyida, una demostració d'elaboració de formatge fresc i un tast de productes elaborats durant la transhumància, que tindrà lloc al vespre a la Culla. L'endemà diumenge, el bestiar reprendrà el camí i creuarà el nucli urbà de Manresa.

Un mercat amb producte de qualitat i tallers culinaris

El moment culminant de la festa serà el dissabte 26 de juliol amb el Mercat del Tomàquet, que enguany repetirà ubicació al passeig de Pere III, davant del Casino. Hi haurà setze parades de pagesos i elaboradors de formatge del Bages. A més de comprar-hi directament, el públic podrà degustar tapes amb tomàquet i altres productes locals en una zona de degustació i conèixer de primera mà les persones que hi ha darrere d'aquestes produccions.

Durant el matí hi haurà tallers i tastos, amb la participació destacada de la cuinera Maria Nicolau, que oferirà una xerrada sobre receptes i varietats de tomàquet, i consells per aprofitar-les segons el tipus de plat.

Tasts, caminades i cinema en una setmana d'activitat intensa

La programació inclou, també, el retorn del Sopar del Tomàquet, que enguany es farà el dijous 24 al Parc de la Seu, ja que el claustre del Museu de Manresa -on es va fer l'any passat- està en obres. Abans del sopar, hi haurà la possibilitat de visitar la Basílica.

Altres activitats destacades són el maridatge de tomàquets amb vins de varietats recuperades a la Torre Lluvià; tastos de tapes de tomàquet als wine bars de la Ruta del Vi del Pla de Bages; un taller per fer conserva de tomàquet, i el showcooking La cuina del tomàquet, amb restauradors del territori. També hi haurà caminades per l'entorn agrari de Mas d'en Pla, Viladordis i l'Hort de la Culla, i una visita a la formatgeria La Brolla, de Castellnou de Bages, municipi convidat d'aquest any.

La Festa del Tomàquet també inclourà una sessió de cinefòrum amb la projecció del documental Pep Saletes, el guardià de la cuina, amb la presència del protagonista, a l'Espai Plana de l'Om.

Algunes activitats requereixen inscripció prèvia. La informació completa es pot consultar al web de la Festa del Tomàquet.