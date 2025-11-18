La depuradora de Manresa-Sant Joan celebra 40 anys amb exposició i visites guiades

Aigües de Manresa commemora aquest novembre el 40è aniversari de la depuradora de Manresa - Sant Joan de Vilatorrada amb un programa d'activitats que destaca el valor del sanejament i la depuració d'aigües residuals. L'acte central serà la inauguració d'un nou espai expositiu al MAT.
Una efemèride per reivindicar el sanejament
La depuradora de Manresa - Sant Joan de Vilatorrada, peça clau per al progrés ambiental del Bages, compleix 40 anys aquest novembre. Per celebrar-ho, Aigües de Manresa ha impulsat un programa que vol apropar a la ciutadania la importància de la depuració i el seu impacte en la qualitat de vida del territori.
Nova exposició al Museu de l'Aigua i el Tèxtil
El dilluns 24 de novembre, a les 5 de la tarda, s'inaugurarà al Museu de l'Aigua i el Tèxtil l'espai expositiu Depuradora de Manresa: Sanejament i futur. La mostra presenta, amb recursos visuals i audiovisuals, una visió divulgativa del funcionament del procés de depuració i dels reptes que afronta el sector en els pròxims anys.
Visites guiades per descobrir les instal·lacions
Com a activitat complementària, el dissabte 29 de novembre, de 10 del matí a 1 del migdia, s'oferiran visites guiades a la depuradora, amb inscripció prèvia. La proposta permetrà als participants conèixer de prop les instal·lacions i les innovacions tecnològiques incorporades en les darreres dècades.
Una celebració conjunta
La commemoració està organitzada pel Museu de l'Aigua i el Tèxtil, el Parc de la Sèquia, Aigües de Manresa, la Mancomunitat del Bages i del Moianès per l'Aigua, l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua.