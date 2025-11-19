Santpedor celebra aquest diumenge la Festa dels Drets dels Infants amb jocs, espectacle i manifest

Santpedor celebrarà aquest diumenge, 23 de novembre, la Festa dels Drets dels Infants amb una matinal plena d'activitats familiars a partir de les 10.30 h a la plaça Gran 1 d'Octubre. La jornada combinarà jocs, espectacle i reivindicació per conscienciar sobre les desigualtats que afecten molts infants arreu del món.
Matinal de jocs i espectacle
Durant el matí, les famílies trobaran jocs gegants i podran gaudir de l'espectacle a càrrec del Mag Ferbuch, que oferirà una actuació pensada per als més petits. També hi haurà esmorzar de coca i xocolata per a tots els assistents.
Lectura del manifest i activitats del Consell dels Infants
Un dels moments centrals de la festa serà la lectura del manifest pels Drets dels Infants, elaborat i presentat pels consellers i conselleres del Consell dels Infants de Santpedor.
A més, el Consell ha organitzat de nou la tradicional cursa de cavalls, que l'any passat no es va poder celebrar a causa de la pluja i que aquest diumenge tornarà a omplir de joc i moviment la plaça.
Una celebració festiva i reivindicativa
La diada vol ser, alhora, un espai festiu i un recordatori de la importància de defensar els drets dels infants. L'Ajuntament i el Consell dels Infants posen èmfasi en la necessitat de mirar la realitat amb consciència i perspectiva, reconeixent tant les desigualtats que encara afecten molts nens i nenes com els privilegis dels quals gaudeixen altres.