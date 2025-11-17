ERC denuncia manca de lleialtat institucional de Junts sortint del govern de Santpedor

El grup municipal d'ERC Santpedor ha expressat la seva "sorpresa i decepció" davant l'anunci de Sumem per Santpedor - Junts de trencar el pacte de govern. Els republicans asseguren que no van rebre cap comunicació prèvia i que es van assabentar de la decisió pels mitjans, fet que consideren una vulneració de la lleialtat institucional.
ERC acusa Junts de vulnerar la lleialtat institucional
El grup municipal d'ERC Santpedor ha reaccionat amb duresa a la decisió de Sumem per Santpedor - Junts d'abandonar el govern municipal, moviment que deixa els republicans governant en minoria. Segons expliquen, van conèixer la ruptura a través dels mitjans de comunicació, ja que no se'ls hauria notificat de manera directa.
Des d'ERC qualifiquen aquest fet de "vulneració de la lleialtat institucional", un principi que consideren imprescindible per al funcionament d'un pacte de govern estable i productiu.
Acusen Junts de maniobra electoralista
En el seu comunicat, els republicans lamenten una decisió que interpreten com "una maniobra electoralista i de desgast" contra el govern que encapçalen. Asseguren que la sortida de Junts pot tenir com a objectiu "alentir el servei públic" que presta l'Ajuntament i "dificultar la gestió del dia a dia", en un moment que consideren clau per atendre les necessitats del poble.
ERC defensa que fins ara han treballat amb voluntat de consens i estabilitat, i que la ruptura no respon a discrepàncies de gestió comunicades ni debatudes prèviament.
Crida a la responsabilitat i compromís amb la ciutadania
Malgrat la nova realitat política, ERC afirma que afronta aquesta etapa "amb la màxima responsabilitat i transparència". El grup assegura que seguirà treballant amb el mateix compromís que fins ara, posant "les persones al centre" i garantint que l'Ajuntament continuï donant resposta a les demandes i necessitats del municipi.
Els republicans també reafirmen la seva voluntat de seguir impulsant projectes per la millora de Santpedor i el benestar dels veïns i veïnes, tot i el nou escenari de govern en minoria.