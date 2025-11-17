Montserrat acollirà la Proclamació del Pubillatge Nacional 2025 aquest cap de setmana

Montserrat viurà aquest proper cap de setmana del 22 i 23 de novembre el punt culminant del Pubillatge Nacional de Catalunya 2025, un esdeveniment que coincidirà amb els actes del Mil·lenari de l'Abadia i que reunirà joves d'arreu del país en la tria dels nous representants nacionals.
Exàmens i activitats durant tot el cap de setmana
El cap de setmana concentrarà el gruix d'activitats del certamen més rellevant de la tradició del pubillatge. Els aspirants als deu títols nacionals -pubilla i hereu de Catalunya, a més dels representants de les quatre demarcacions- hauran de superar, al llarg del dissabte, les proves que determinen les noves figures de referència per al 2025.
Paral·lelament, tant el conjunt monàstic com el municipi de Monistrol de Montserrat acolliran propostes obertes a tots els públics. Les activitats es repartiran entre diferents espais i contribuiran a donar un caire festiu a un cap de setmana que també vol reforçar la connexió entre tradició i territori.
Proclamació dels nous representants
El moment central de l'esdeveniment arribarà diumenge 23 de novembre, a 1/4 d'1 del migdia, a la plaça de Santa Maria de l'Abadia. Serà aleshores quan es faran públics els noms dels deu nous representants de títol nacional, en un acte que comptarà amb l'assistència del president del Parlament, Josep Rull, i diverses autoritats locals i regionals.
Organització conjunta
El certamen està organitzat pel Foment del Pubillatge Català, en col·laboració amb l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat i l'Abadia de Montserrat, que enguany celebra el seu Mil·lenari.