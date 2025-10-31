Montserrat celebra l'art de Josep Amat amb una exposició sobre la natura humanitzada

Davant d'un centenar d'assistents, el Museu de Montserrat ha inaugurat l'exposició La humanització de la natura, una mostra que ret homenatge a l'artista Josep Amat i Pagès (1910-1981) i a la seva mirada sobre el paisatge com a espai compartit entre la natura i la presència humana. L'acte, presidit per l'abat Manel Gasch, ha comptat amb la participació del director del museu, Xavier Caballé, de la comissària Assumpció Cardona i del fill del pintor, Josep Amat, president de la Fundació Pintor Josep Amat.
Una inauguració amb reflexió artística i reconeixement
La periodista cultural Carolina Rosich ha conduït l'acte inaugural, celebrat a la Sala Puig i Cadafalch del Museu de Montserrat, que ha reunit prop d'un centenar de persones. Durant la presentació, els ponents han conversat sobre el conjunt de l'obra d'Amat des d'una perspectiva conceptual, tot facilitant la comprensió de la seva trajectòria i de la seva aportació a la pintura catalana del segle XX.
L'abat Manel Gasch ha destacat la relació de l'artista amb Montserrat i la seva sensibilitat poètica: "Estem contents de la presència d'Amat al nostre museu i de la presència de Montserrat en la seva obra. Sentim Amat com un pintor de la casa". L'abat ha remarcat també que el pintor "tenia ànima de poeta i així ho expressava en la seva pintura, plena de contemplació".
Una natura transformada per la mà humana
La mostra, que es podrà visitar fins al 18 de gener de 2026, proposa un recorregut per l'univers creatiu de Josep Amat, on la natura i l'ésser humà conviuen en harmonia. Els paisatges que hi presenta -muntanyes, camps, camins o entorns urbans- reflecteixen una natura domesticada, modificada per la intervenció humana, però alhora plena d'equilibri i serenor.
El recorregut s'estructura en dos àmbits: el primer mostra una natura dominada i treballada, mentre que el segon se centra en la ciutat naturalitzada. Així, els camins vorejats de plàtans dialoguen amb les rambles i passeigs urbans, i els camps agrícoles amb els parcs i jardins de les ciutats.
El títol de l'exposició, La humanització de la natura, s'inspira en la celebració del mil·lenari del Monestir de Montserrat, una fita simbòlica que recorda com la mà de l'home ha transformat la muntanya en espai espiritual, cultural i patrimonial.
Josep Amat, la llum i la poesia del paisatge
Josep Amat i Pagès (Barcelona, 1910-1981) va ser un dels grans paisatgistes catalans del segle XX, reconegut per la seva capacitat d'unir realisme i sensibilitat poètica. La seva obra, influïda per l'impressionisme i amb tocs de fauvisme, mostra una natura mediterrània plena de llum i color, sempre habitada per la presència humana.
Format a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, Amat va destacar per la seva mirada serena sobre els espais del seu entorn -des dels camps i masos fins als racons urbans-, amb una pintura que combina bellesa, harmonia i emoció.