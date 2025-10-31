Montserrat acollirà la celebració dels 40 anys del teatre amateur català amb una jornada festiva

La Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya (FGTAC) celebrarà aquest diumenge a Montserrat els seus 40 anys d'història amb una gran jornada teatral que portarà fins al santuari una quinzena de grups de tot el país. L'esdeveniment, sota el títol Mil anys, quaranta veus. Plaça a plaça, escena a escena, omplirà el recinte monàstic amb representacions breus, música i humor, reivindicant la vitalitat del teatre amateur com a motor cultural arreu del territori.
Una jornada per celebrar quatre dècades de teatre
Els actes començaran a les 10 del matí amb la trobada a la carpa de la Federació, on s'oferiran les primeres actuacions dels grups participants. Tot seguit, a les 11, se celebrarà la missa conventual al monestir, i a 1/4 d'1 del migdia tindrà lloc la inauguració institucional dels actes de commemoració a la Sala de la Façana, amb la presència de representants del món teatral i de les institucions que han donat suport al moviment amateur.
La jornada continuarà amb noves actuacions fins a 2/4 de 2, i culminarà amb un dinar de germanor al restaurant Mirador dels Apòstols. El comiat tindrà lloc a 2/4 de 5 de la tarda.
Representacions per a tots els gustos
Sota la coordinació de la FGTAC, una quinzena de grups escènics oferiran peces curtes inspirades en el lema de la jornada. Entre els participants hi haurà el CPA d'Argentona, que presentarà Alguns dels pecats capitals dels Pastorets de Folch i Torres i fragments de Molière; el TeQuatre de Mataró, amb una versió de La filla del mar, o el Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca del Penedès, amb La condició humana.
També hi participaran L'Arrel de Sant Miquel d'Olèrdola (Abans que arribi l'alemany), Escena 6 de Tarragona (Aniversaris M/L), el TEI del Casino Santfeliuenc (Dues dones que ballen), Trocateatre de Sant Celoni (Stipitis), Estrellats de Sabadell (Montserrat no es toca) o l'ACR de Fals, que representaran Maria Rosa.
L'esdeveniment inclourà, a més, peces de grups com Tripijoc de Sant Boi de Llobregat (El retaule del flautista), 15 Arcades de Molins de Rei (Rambla de les floristes), Tres aquaris per a un peix de Canet de Mar (Gente diestra) i Amnàida Teatre de Tarragona (La senyora Florentina i el seu amor Homer).
Una fita per al teatre amateur
Amb aquesta celebració, la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya commemora quatre dècades d'activitat al servei de la creació escènica i del teixit cultural local. Fundada el 1985, la FGTAC ha esdevingut una xarxa essencial que agrupa centenars de companyies i col·lectius de tot el territori, i que promou la formació, la difusió i el reconeixement del teatre fet des de l'associacionisme.
La jornada a Montserrat, amb el suport del Monestir, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona i la Generalitat, serà també un homenatge a totes les persones que, durant aquests 40 anys, han mantingut viva la flama del teatre popular i comunitari a Catalunya.