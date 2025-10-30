L'Esbart Manresà reviurà diumenge el pas de Sant Ignasi per la ciutat amb «Raepte» al Kursaal

L'Esbart Manresà presentarà aquest diumenge 2 de novembre a la Sala Gran del Kursaal Raepte, un espectacle de dansa que commemora els més de 500 anys del pas de Sant Ignasi de Loiola per la ciutat. Amb direcció escènica de la Companyia Escarlata Circus i música de Joana Gomila i Laia Vallès, la proposta reuneix 21 ballarins sobre l'escenari.
Una reflexió sobre la transformació individual i col·lectiva
L'Esbart Manresà torna aquest diumenge al Kursaal amb Raepte, una peça de dansa contemporània inspirada en la figura i el pas de Sant Ignasi de Loiola per Manresa, ara fa més de cinc segles. L'espectacle, que es podrà veure a les 6 de la tarda a la Sala Gran, proposa una mirada simbòlica sobre la transformació espiritual que el sant va viure a la ciutat i la trasllada al present com a metàfora dels canvis socials, polítics, ecològics i generacionals que necessita el món actual.
Segons l'Esbart, Raepte vol ser "una invitació a viure un nou renaixement col·lectiu", en un muntatge que combina moviment, música i llenguatge visual per explorar la recerca interior i el despertar de consciència, dos elements essencials en la figura ignasiana.
Un equip artístic de primer nivell
El projecte ha comptat amb la direcció escènica de Jordi Aspa i Bet Miralta, de la reconeguda Companyia Escarlata Circus, que han aportat una mirada teatral i poètica a la proposta.
La música original és obra de Joana Gomila i Laia Vallès, que signen una composició contemporània amb textures sonores que evoquen espiritualitat i natura. L'assessorament en el moviment ha anat a càrrec de la ballarina i coreògrafa Anna Romaní, especialista en dansa antiga, que ha contribuït a fusionar tradició i modernitat.
Sobre l'escenari hi participaran 21 ballarins de l'Esbart Manresà, que interpretaran les diferents etapes del procés de transformació ignasià a través del cos i el gest.
Entrades i informació
Les entrades per a Raepte tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del teatre o a través del web del Kursaal.