La companyia Guy Nader i Maria Campos portarà al Kursaal l'energia vital de la natura amb dansa

El Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres Natural Order of Things, el nou espectacle de dansa contemporània de la companyia Guy Nader i Maria Campos. La peça, guardonada als Premis Max 2025, és una oda al moviment i a la complexitat de la natura, interpretada per nou ballarins que exploren l'equilibri entre el caos i l'harmonia.
Una oda a la vida i a la fragilitat del seu entorn
La Sala Gran del Kursaal serà aquest divendres 31 d'octubre a les 8 del vespre l'escenari de Natural Order of Things, una creació de la Companyia Guy Nader i Maria Campos que reflexiona sobre la relació entre la vida i el seu entorn fràgil a través del moviment i la dansa contemporània.
L'obra se situa entre el joc i el control, l'harmonia i el caos, i vol representar com la natura -entesa com la suma de múltiples organismes diversos- es transforma constantment, buscant un equilibri precís. El muntatge arriba a Manresa després de l'èxit de produccions anteriors de la companyia, com Set of Sets (2021) i Made of Space (2023), també presentades al Kursaal.
Moviment, precisió i resiliència
En aquesta nova proposta, nou ballarins donen cos a una investigació física i visual sobre la manera com els sistemes naturals s'organitzen, s'adapten i es reinventen. A través d'una coreografia d'extrema precisió, les figures es mouen i es recomponen constantment, evocant la idea de resiliència davant el caos -una metàfora del funcionament de la pròpia existència.
El llenguatge coreogràfic de Guy Nader i Maria Campos s'ha consolidat com una de les propostes més reconegudes de la dansa contemporània actual. La companyia explora noves formes de moviment i relació entre els intèrprets, amb un estil físic, dinàmic i poètic.
Reconeguda als Premis Max 2025
Natural Order of Things ha estat distingida als XXVIII Premis Max de las Arts Escèniques 2025, amb tres guardons: millor coreografia, millor ballarina (Maria Campos) i millor ballarí (Alfonso Aguilar).
Les entrades per veure l'espectacle tenen un preu de 20 euros (15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del teatre o a través del web del Kursaal.