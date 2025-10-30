30 de octubre de 2025

La companyia Guy Nader i Maria Campos portarà al Kursaal l'energia vital de la natura amb dansa

"Natural Order of Things", premiat als Max 2025 arribarà divendres a la Sala Gran

  • La companyia Guy Nader i Maria Campos tornarà a Manresa aquest divendres -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 11:30
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 11:32

El Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres Natural Order of Things, el nou espectacle de dansa contemporània de la companyia Guy Nader i Maria Campos. La peça, guardonada als Premis Max 2025, és una oda al moviment i a la complexitat de la natura, interpretada per nou ballarins que exploren l'equilibri entre el caos i l'harmonia.

Una oda a la vida i a la fragilitat del seu entorn

La Sala Gran del Kursaal serà aquest divendres 31 d'octubre a les 8 del vespre l'escenari de Natural Order of Things, una creació de la Companyia Guy Nader i Maria Campos que reflexiona sobre la relació entre la vida i el seu entorn fràgil a través del moviment i la dansa contemporània.

L'obra se situa entre el joc i el control, l'harmonia i el caos, i vol representar com la natura -entesa com la suma de múltiples organismes diversos- es transforma constantment, buscant un equilibri precís. El muntatge arriba a Manresa després de l'èxit de produccions anteriors de la companyia, com Set of Sets (2021) i Made of Space (2023), també presentades al Kursaal.

Moviment, precisió i resiliència

En aquesta nova proposta, nou ballarins donen cos a una investigació física i visual sobre la manera com els sistemes naturals s'organitzen, s'adapten i es reinventen. A través d'una coreografia d'extrema precisió, les figures es mouen i es recomponen constantment, evocant la idea de resiliència davant el caos -una metàfora del funcionament de la pròpia existència.

El llenguatge coreogràfic de Guy Nader i Maria Campos s'ha consolidat com una de les propostes més reconegudes de la dansa contemporània actual. La companyia explora noves formes de moviment i relació entre els intèrprets, amb un estil físic, dinàmic i poètic.

Reconeguda als Premis Max 2025

Natural Order of Things ha estat distingida als XXVIII Premis Max de las Arts Escèniques 2025, amb tres guardons: millor coreografia, millor ballarina (Maria Campos) i millor ballarí (Alfonso Aguilar).

Les entrades per veure l'espectacle tenen un preu de 20 euros (15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del teatre o a través del web del Kursaal.

