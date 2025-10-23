Tots Sants amb llegendes i foc a Sant Feliu Sasserra: arriba la 26a Fira de les Bruixes

El proper divendres 1 de novembre, dia de Tots Sants, Sant Feliu Sasserra acollirà una nova edició de la Fira de les Bruixes, una jornada que omplirà el poble de recreacions històriques, espectacles i ambient medieval per retre homenatge a les dones que van ser condemnades injustament per bruixeria. L'activitat començarà al matí i s'allargarà fins al vespre, amb representacions teatrals, mercat artesanal, música, jocs familiars i un record permanent al passat fosc de les persecucions. La nit abans, el 31 d'octubre, la Fes-ta Bruixa donarà el tret de sortida amb espectacle nocturn i música.
Una jornada per reviure un passat de foc i superstició
Sant Feliu Sasserra tornarà a convertir-se, un any més, en un dels epicentres del relat històric de la bruixeria a Catalunya. El proper 1 de novembre, coincidint amb el pont de Tots Sants, el municipi del Lluçanès -tot i que administrativament del Bages- celebrarà la 26a edició de la Fira de les Bruixes, una cita consolidada que combina memòria històrica, cultura popular i teatre de carrer per recordar un dels episodis més colpidors de la seva història: la persecució de dones acusades de bruixeria entre els segles XVI i XVII.
Durant tot el dia, el nucli antic s'omplirà de representacions escèniques, cercaviles, parades artesanes, espais temàtics i música que transportaran els visitants a l'època en què el poble va viure amb por, superstició i injustícia. L'edició d'enguany tornarà a comptar amb la Cobla Principal de la Bisbal, nombroses companyies teatrals locals i el suport del Centre d'Interpretació de la Bruixeria, l'espai museístic que explica el fenomen des d'una mirada crítica i feminista.
Teatre i memòria al cor del poble
Com ja és tradició, bona part del programa girarà al voltant de les escenes teatrals que reviuen la vida quotidiana i les creences populars de l'època. Els carrers i places es convertiran en escenaris vius on actors i actrius donaran vida a personatges com la gavatxa, una remeiera francesa que arriba a Sant Feliu al segle XVII i que acabarà sent víctima de la desconfiança i el prejudici. La seva història, interpretada a través de diverses escenes i localitzacions, és un dels fils conductors que donen coherència narrativa a tota la jornada.
Els espectacles començaran al matí, al Parc dels Castanyers, amb l'obra de titelles Bruixinel·lis, pensada per al públic familiar, i seguiran amb escenes com La canalla, El safareig o La taverna, que mostraran com les sospites, la por i el masclisme van teixir una xarxa d'acusacions que sovint acabaven en tragèdia.
La plaça de l'Església acollirà algunes de les representacions més emblemàtiques, com El Samaniat -un ritual col·lectiu amb danses i música en honor al mascle cabró- i el Judici, on el poble assisteix a la condemna d'una dona acusada injustament de pactar amb el dimoni. A l'escena final, La Forca, representada al Serrat de les Forques, es recrea simbòlicament l'execució d'una d'aquestes dones, en una posada en escena intensa i carregada d'emoció.
Una fira amb esperit popular i viu
Més enllà del teatre, la Fira de les Bruixes ofereix tot un mosaic d'activitats paral·leles que omplen Sant Feliu de vida i participació. El mercat artesanal, amb parades d'oficis antics, productes de proximitat i tavernes, ocuparà el nucli antic durant tota la jornada. També hi haurà un espai dedicat a les herbes remeieres -una clara al·lusió a les pràctiques curatives que sovint van despertar recels- i una exposició de bruixes de l'artista Sefi Mora a la Biblioteca Sant Pere Almató.
Per als més petits, el Gran Joc de la Fira proposarà un recorregut interactiu per convertir-se en aprenents de bruixots i bruixes, amb reptes repartits per tot el poble. Els infants que completin totes les proves rebran una recompensa i un títol simbòlic de bruixot o bruixa novell.
La música i les cercaviles també seran protagonistes, amb tocs festius que aniran enllaçant les escenes teatrals. I com a novetat tecnològica, a partir de les 5 de la tarda es podrà seguir en directe la retransmissió de les principals escenes de la plaça de l'Església a través del canal de YouTube de la Fira de les Bruixes.
Sant Feliu Sasserra, un símbol de la memòria de les bruixes
El relat de la bruixeria a Sant Feliu Sasserra no és una invenció teatral. El poble va ser, durant el segle XVII, un dels llocs de major intensitat repressiva de Catalunya, amb diversos judicis i execucions documentades de dones acusades de bruixeria. Les sentències, impulsades per la superstició, la misèria i les jerarquies socials, van convertir aquestes dones en caps de turc d'una societat dominada per la por.
Avui, Sant Feliu Sasserra és considerat un espai clau de memòria històrica sobre aquest fenomen. El Centre d'Interpretació de la Bruixeria, obert fa dues dècades, ofereix un recorregut pedagògic per entendre les causes socials, polítiques i culturals de la cacera de bruixes, i reivindica el paper d'aquelles dones com a símbols de resistència.
La Fira de les Bruixes, que va néixer a finals dels anys noranta, va contribuir decisivament a recuperar aquest llegat. Avui, la cita combina la reivindicació històrica amb la festa popular, convertint Sant Feliu en un espai on la memòria, la cultura i l'entreteniment conviuen en harmonia.
Una vigília amb esperit màgic: la Fes-ta Bruixa
Com a preludi de la jornada principal, la nit del 31 d'octubre Sant Feliu viurà una vetllada especial amb la Fes-ta Bruixa, una activitat que ja s'ha convertit en tradició. La cita començarà a les 10 de la nit a la plaça de l'Església amb l'espectacle Nox Luporum, ideat per l'Associació Cultural Q-Fois, amb dramatúrgia de Laura Corominas Espelt i la participació de Bèsties Feréstegues Balaguer i Carla Carol (circ).
L'espectacle, inspirat en la relació ancestral entre humans i llops, reflexiona sobre la por, la fascinació i el desig de control que han acompanyat la història de la bruixeria. Amb un llenguatge poètic i escenes de gran força visual, Nox Luporum convidarà el públic a jugar al Joc del Llop, una metàfora de les sospites i condemnes que sovint han acompanyat les diferències i el desconegut.
A partir de les 11 de la nit, la festa continuarà a la Sala l'Ateneu, amb un concert i sessió de PDs K in Cau, que posaran el punt festiu i musical a la vigília de la gran jornada.
Una cita amb identitat i projecció
Amb més de dues dècades de trajectòria, la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra ha esdevingut una cita imprescindible dins del calendari cultural de tardor al Bages i al Lluçanès. El seu èxit rau en la combinació d'història i emoció, de reivindicació i festa, i en la implicació d'un poble sencer que, cada any, es transforma per recordar allò que mai no s'hauria d'haver oblidat.
El proper 1 de novembre, el relat de les bruixes tornarà a prendre vida entre els carrers empedrats i les places plenes de visitants. I un cop més, Sant Feliu Sasserra demostrarà que la millor manera de fer justícia al passat és convertir-lo en memòria compartida i en celebració de la vida.