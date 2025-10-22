La Fira de la Llenega de Cardona celebrarà 32 anys amb més tallers i gastronomia

Cardona tornarà a omplir-se de vida aquest diumenge amb la 32a edició de la Fira de la Llenega i el Bosc de Tardor, una cita que manté el seu esperit boletaire i incorpora propostes familiars, musicals i gastronòmiques. Tallers, tastos, música i showcookings convidaran veïns i visitants a viure una jornada festiva al voltant dels productes de tardor.
Una fira per gaudir del bosc i de la tardor
La jornada central de la Fira de la Llenega se celebrarà diumenge, 26 d'octubre, amb activitats que ompliran diversos espais del nucli urbà de Cardona. El programa començarà al matí amb un taller de muntar cases per a ocells, organitzat per Aula Rural Cal Tuta al final del passeig de la Fira. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
A la plaça del Mercat, des de primera hora del matí i fins al migdia, s'hi podrà visitar l'exposició micològica de l'Agrupació Micològica Berguedana, dinamitzada per un biòleg, així com diverses parades dedicades a la venda de bolets i productes relacionats amb el bosc.
Mentrestant, a la plaça Santa Eulàlia, l'Escola Municipal de Música Musicant oferirà l'espectacle El Patufet i el Bosc de Tardor, pensat per al públic familiar. A 2/4 de 12 del migdia tindrà lloc una visita guiada a la Casa Combelles, amb entrades disponibles a través del web de Cardona Turisme.
Gastronomia i degustacions amb producte local
El programa d'activitats gastronòmiques serà un dels principals atractius de la fira. A les 12 del migdia, a la Fira de Dalt, hi haurà una degustació popular d'arròs amb bolets elaborat pel cuiner Genís Noguera, amb música en directe i vins del celler Els Tractets de Súria.
L'Associació Cultural 18 de Setembre organitzarà una xerrada-degustació per conèixer la ratafia, al passeig de la Fira, amb entrada prèvia a un preu de 10 euros.
També al migdia, el reconegut xef manresà Jordi Llobet tornarà a participar a la fira amb un showcooking a la Sala Polivalent del Centre Cívic, una activitat limitada a 40 persones amb entrades disponibles al portal de Cardona Turisme.
Un cap de setmana de sabors i tradició boletaire
Durant tot el cap de setmana, diversos productors i establiments de restauració local elaboraran plats especials amb bolets per celebrar la fira, oferint als visitants l'oportunitat de tastar sabors únics inspirats en els productes de tardor.