El Mercat Puigmercadal celebrarà la Castanyada amb tallers, música i tapes de proximitat

El Mercat Puigmercadal de Manresa viurà una jornada festiva i gastronòmica el pròxim divendres 31 d'octubre amb motiu de la Castanyada. L'activitat, organitzada per l'Associació de Paradistes del Mercat i la Supercoop, vol reforçar el paper de l'equipament com a espai de trobada cultural i familiar de referència al Bages.
Activitats de matí: castanyes, panellets i creativitat
La celebració començarà al matí amb un regal de castanyes per a totes les persones que facin compres a les parades del mercat. A les 11, l'Obradora oferirà el taller Fem panellets en família!, una proposta pràctica per aprendre a elaborar aquest dolç tradicional de tardor. Per participar-hi cal inscripció prèvia a través de l'enllaç facilitat pel mercat.
Tot seguit, a les 12 del migdia, la jornada continuarà amb un taller d'espelmes, que convidarà petits i grans a deixar volar la imaginació en un ambient familiar i festiu.
Tarda familiar amb jocs, contes i titelles
A partir de les 5 de la tarda, el Mercat Puigmercadal es transformarà en un espai d'entreteniment amb el recorregut lúdic Els trucs i els tractes del mercat. Aquesta gimcana cultural i participativa inclourà cinc estacions temàtiques: un contacontes de gats i castanyes, una gimcana de proves sobre el mercat, un espectacle de titelles basat en Els secrets de la calaixera d'Espertac Peran, un taller de manualitats per homenatjar els difunts amb Els regals del més enllà i, finalment, un taller de dansa per crear la Dansa de la mort.
Les activitats estan pensades per a totes les edats, amb especial protagonisme per als més petits, que podran gaudir també de sessions de pintacares de Castanyada a càrrec de l'artista Locigronet.
Vespre gastronòmic i musical a la plaça del Mercat
A partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, la Plaça Puigmercadal acollirà el Sopar de Tapes de Mercat, amb una selecció gastronòmica elaborada pels paradistes i la Supercoop. Les tapes, preparades amb productes de proximitat i temporada, es podran maridar amb begudes del territori.
L'ambient musical anirà a càrrec de Dj Txema Rico, que punxarà vinils, i de la cantant Helena Cases, que oferirà un concert amb el seu reconegut estil de música d'arrel reinterpretada.
Una festa per a tothom
Totes les activitats del dia seran gratuïtes, excepte el sopar de tapes, i estan pensades per reivindicar la tradició de la Castanyada i la cultura gastronòmica catalana.
L'esdeveniment està impulsat per l'Associació de Paradistes del Mercat i la Supercoop Manresa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, i vol convertir el Puigmercadal en un espai de convivència, cultura i sabor per a tota la família.