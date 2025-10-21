Santpedor celebrarà el Correllengua amb un homenatge a Mercè Rodoreda i actes populars

El Correllengua arriba a Santpedor del 24 al 30 d'octubre amb una programació plena de cultura popular, música, poesia i castells. Enguany, la celebració homenatja l'escriptora Mercè Rodoreda i reivindica la importància de mantenir viva la llengua catalana en tots els àmbits.
Santpedor dona el tret de sortida al Correllengua
Santpedor s'omplirà de vida, cultura i reivindicació amb la celebració del Correllengua, que començarà aquest divendres 24 d'octubre i s'allargarà fins al dijous 30. En aquesta edició, la vila homenatja Mercè Rodoreda, una de les figures literàries més rellevants de la llengua catalana, en el marc de la proposta impulsada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL).
El programa d'activitats començarà divendres 24 amb la xerrada Una llengua viva a les nostres mans, a càrrec de Jordi Esteban i Calm, a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Andreu. La jornada central tindrà lloc diumenge 26, amb una cercavila des de Cal Llovet fins a la plaça Gran U d'Octubre, a partir de 2/4 d'11 del matí, amb el Bou Brufat, els Timbalers i els Bous de Foc com a protagonistes de la festa.
A la mateixa plaça, a les 11 del matí, hi haurà l'espectacle Rondalles i llegendes de Santpedor, a càrrec de Jordi Vila, seguit d'una cantada coral amb les formacions Ca l'Arola, L'Escriny i Cor de Teies. Després, el grup Poètiques oferirà un recital de poemes de Rodoreda, que culminarà amb la lectura del Manifest del Correllengua.
A les 12 del migdia, el protagonisme serà per la diada castellera, amb la participació dels Castellers de Santpedor, els Minyons de Santa Cristina d'Aro i els Castellers del Lluçanès. Després de les actuacions, hi haurà un dinar popular -6 euros per a socis i 8 euros per a no socis-, amb tiquets disponibles fins al 22 d'octubre a El Mussol i La Panxa.
La jornada es tancarà amb un concert de Jordi & Gil a la placeta Ferran Gallart Salas, en un ambient festiu i de germanor organitzat pels Castellers de Santpedor.
Cloenda i suport institucional
El Correllengua clourà dijous 30 d'octubre amb una glosada oberta a càrrec del Grup de Glosa de Manresa i Comarca, a les 7 de la tarda a l'Ateneu Popular Ca la Teia.
El ple municipal de setembre va aprovar una moció de suport al Correllengua, destacant-lo com un instrument reivindicatiu per la normalització del català i el foment del voluntariat cultural.