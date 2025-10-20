Santpedor enceta el Cicle de tardor Feminista amb el focus en les noves masculinitats

Santpedor dona el tret de sortida al Cicle de tardor Feminista, una proposta que enguany porta per lema Masculinitat en obres: enderroquem privilegis, construïm nous models. El programa, organitzat conjuntament per l'Assemblea Feminista Jerònimes i l'Ajuntament, s'allargarà del 23 d'octubre al 23 de novembre i inclourà tallers, teatre, exposicions i una jornada central dedicada a la reflexió sobre la igualtat i els nous models de masculinitat.
Un mes d'activitats per repensar els rols de gènere
El Cicle de tardor Feminista de Santpedor s'inaugurarà aquest dijous 23 d'octubre a les 7 de la tarda a Cal Clarassó amb la inauguració d'una exposició de fotografia que es podrà visitar fins al 23 de novembre.
L'endemà, divendres 24, el mateix espai acollirà a les 7 del vespre un taller per a homes sobre corresponsabilitats, conduït per Enric Bastardas, que convidarà a reflexionar sobre el paper dels homes en la igualtat de gènere.
El dissabte 25 d'octubre tindrà lloc el plat fort del cicle, la 5a Jornada Feminista, també a Cal Clarassó. La matinal començarà a 2/4 de 10 amb el taller familiar Coeduquem a casa? Reflexions per al dia a dia, i continuarà a 2/4 de 12 del migdia amb un esmorzar per a les persones assistents. A les 12 del migdia, la psicòloga Alba Alfageme oferirà la xerrada Els nois joves, cada cop més masclistes?, una anàlisi sobre la regressió en valors d'igualtat entre les noves generacions.
Per participar-hi, cal inscriure's a través del web municipal.
El diumenge 26, la Nau serà escenari de l'obra teatral Black Man Solo, una proposta que qüestiona la construcció de la masculinitat des d'una mirada crítica i emocional.
El programa continuarà el dimecres 29 d'octubre amb la representació teatral Estereotips, a 2/4 d'11 del matí a Cal Llovet, adreçada a l'alumnat dels centres educatius del municipi, per fomentar la reflexió sobre els rols de gènere des de l'escola.
Ja al novembre, el diumenge 9, la Nau acollirà un cinefòrum amb la pel·lícula El Círculo, que tancarà oficialment el cicle amb un debat col·lectiu sobre les noves maneres de relacionar-se i el poder de les estructures patriarcals.
A més, durant les pròximes setmanes també es durà a terme un taller sobre masculinitats per a joves a l'Institut d'Auro, amb l'objectiu de treballar la igualtat i la corresponsabilitat des de l'adolescència.
Compromís per una igualtat plena
La regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Marijó Aubarell, ha destacat "la importància de fer jornades i activitats a Santpedor entorn la coeducació i la conscienciació de les desigualtats per raó de gènere". També ha remarcat que "cal que més homes se sumin a la lluita feminista per l'equitat entre dones i homes" i que "encara hi ha molta feina a fer per assolir una igualtat plena".
Amb aquest cicle, Santpedor reafirma el seu compromís amb la perspectiva feminista i la coeducació, oferint un espai de debat, aprenentatge i participació obert a tota la ciutadania.