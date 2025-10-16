Santpedor amplia el suport a famílies amb infants i joves amb el nou Servei d'Intervenció Socioeducativa

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat inicialment l'establiment del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS), un servei social bàsic que ofereix acompanyament i suport a les famílies amb infants i adolescents de 0 a 18 anys. El nou model, que amplia i substitueix l'antic servei de l'Aula Socioeducativa, vol reforçar la prevenció de situacions de risc social i millorar el benestar familiar amb una atenció més àmplia i personalitzada.
Un servei integral per a totes les etapes
El Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei no residencial, és a dir, que ofereix atenció en horari diürn i en equipaments municipals, i està adreçat a famílies amb infants i joves en situació o risc de vulnerabilitat. A través d'activitats adaptades a cada etapa -petita infància, infància i adolescència-, el servei busca acompanyar el creixement dels infants i enfortir les competències parentals de les famílies.
Fins ara, Santpedor disposava de l'Aula Socioeducativa, que donava cobertura als infants i adolescents d'entre 4 i 16 anys. Amb l'evolució cap al model SIS, el nou servei amplia la franja d'edat de cobertura dels 0 fins als 18 anys, incorporant així el suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i l'acompanyament dels joves de 16 a 18 anys. També s'incrementen les hores d'atenció i es reforça la plantilla professional per donar una resposta més global i coordinada.
Quatre línies d'actuació
El nou model SIS a Santpedor es desplegarà a partir de quatre grans línies d'actuació. En primer lloc, inclou un servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc, que oferirà un acompanyament específic segons el nivell de vulnerabilitat detectat.
En segon lloc, s'estableix un servei d'atenció diürna per a infants i adolescents, amb activitats educatives i de lleure en un entorn segur i estructurat. La tercera línia és el servei d'intervenció i acompanyament a famílies, que busca capacitar els pares i mares per reduir els factors que poden afectar el desenvolupament dels seus fills i filles. Finalment, el SIS preveu un servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc, amb actuacions específiques per afavorir la seva autonomia i integració.
Un model estès arreu de Catalunya
El SIS és un model que s'està implantant progressivament a tots els municipis catalans en el marc de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Aquesta normativa estableix els serveis d'intervenció socioeducativa com a mesures d'atenció social i educativa davant situacions de risc, i subratlla la importància del treball amb les famílies com a clau per millorar el benestar dels infants.
El nou model redefineix l'abast de la intervenció social, diversifica els nivells d'atenció i proposa prevenir la desprotecció infantil, dotar les famílies de recursos i enfortir la convivència i el desenvolupament dels seus membres.
La implementació del SIS a Santpedor compta amb el suport del Consell Comarcal del Bages i de la Diputació de Barcelona, que col·laboren en el desplegament tècnic i econòmic del servei.