25 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Santpedor finalitza les actuacions de manteniment en deu parcs infantils del municipi

L'Ajuntament ha repassat i renovat diversos elements de les àrees de joc per garantir-ne la seguretat i el bon ús per part de la ciutadania

  • Santpedor ha repassat deu àrees de joc infantil del municipi -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 15:37

L'Ajuntament de Santpedor ha donat per finalitzades les actuacions de manteniment que s'han dut a terme en un total de deu parcs infantils del municipi. Les feines han tingut com a objectiu principal garantir la seguretat de les instal·lacions i adequar-les a la normativa vigent.

Reparacions i renovacions

Entre les tasques realitzades destaquen el repàs de cantells per eliminar possibles estelles, el poliment i pintat de les zones de multijocs, l'adequació d'alguns jocs a la nova normativa, l'eliminació de grafits i la substitució de seients deteriorats dels gronxadors. Aquestes actuacions responen al desgast propi de l'ús i del pas del temps.

Parcs on s'han fet les obres

Les millores s'han dut a terme a deu àrees: plaça Gabriel Prat, plaça de la Pau, parc Cal 75, parc de la Caputxeta, parc del Mirador, parc del carrer Pedrosa, plaça Mercè Rodoreda, plaça Progrés, plaça del Sindicat i parc de cal·listènia.

Compromís municipal

Des del consistori remarquen que aquestes reparacions formen part de les feines ordinàries de gestió i coordinació municipal, amb l'objectiu de mantenir els espais públics en bon estat i garantir un ús segur i adequat per a la ciutadania.

Et pot interessar