Santpedor finalitza les actuacions de manteniment en deu parcs infantils del municipi

L'Ajuntament de Santpedor ha donat per finalitzades les actuacions de manteniment que s'han dut a terme en un total de deu parcs infantils del municipi. Les feines han tingut com a objectiu principal garantir la seguretat de les instal·lacions i adequar-les a la normativa vigent.
Reparacions i renovacions
Entre les tasques realitzades destaquen el repàs de cantells per eliminar possibles estelles, el poliment i pintat de les zones de multijocs, l'adequació d'alguns jocs a la nova normativa, l'eliminació de grafits i la substitució de seients deteriorats dels gronxadors. Aquestes actuacions responen al desgast propi de l'ús i del pas del temps.
Parcs on s'han fet les obres
Les millores s'han dut a terme a deu àrees: plaça Gabriel Prat, plaça de la Pau, parc Cal 75, parc de la Caputxeta, parc del Mirador, parc del carrer Pedrosa, plaça Mercè Rodoreda, plaça Progrés, plaça del Sindicat i parc de cal·listènia.
Compromís municipal
Des del consistori remarquen que aquestes reparacions formen part de les feines ordinàries de gestió i coordinació municipal, amb l'objectiu de mantenir els espais públics en bon estat i garantir un ús segur i adequat per a la ciutadania.