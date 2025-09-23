Santpedor ofereix nova formació gratuïta per a persones nouvingudes i residents que volen regularitzar la seva situació

L'Ajuntament de Santpedor, a través de la Regidoria de Drets Socials, ha programat per al curs 2025-2026 una nova oferta formativa gratuïta dins del Servei de Primera Acollida. Els cursos s'adrecen a persones immigrades, sol·licitants d'asil, refugiades o retornades majors de 16 anys que visquin al municipi, així com a castellanoparlants i residents que necessitin millorar el seu nivell de català. Aquesta formació permet obtenir el certificat de primera acollida i sol·licitar l'informe d'esforç d'integració social, documents clau en processos d'estrangeria i regularització.
Formació adaptada a diferents perfils de participants
El Servei de Primera Acollida de Santpedor busca donar suport a la integració de persones nouvingudes i residents del municipi amb necessitats formatives. Entre els col·lectius beneficiaris hi ha persones immigrades, sol·licitants d'asil o protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades majors de 16 anys. També hi poden accedir castellanoparlants o persones amb necessitats bàsiques de llengua catalana, així com persones empadronades a Santpedor amb almenys dos anys de residència a Espanya que vulguin regularitzar la seva situació.
Aprofitant aquest servei, els participants poden obtenir el certificat de primera acollida, reconegut en processos d'estrangeria, i també sol·licitar l'Informe d'esforç d'integració social. Aquest document, segons els criteris de la Generalitat de Catalunya, acredita l'esforç d'integració per facilitar l'obtenció o la renovació de l'autorització de residència temporal.
Mòduls disponibles i continguts formatius
La nova programació inclou diversos mòduls adaptats a les necessitats dels inscrits:
- Nivell A2 de català (90 hores): destinat a persones castellanoparlants amb dos anys o més de residència a Catalunya o a nouvinguts que ja hagin completat els dos mòduls de 45 hores del nivell A1.
- Mòdul D - Valors (6 hores): adreçat a persones amb dos anys de residència a Espanya que ja poden regularitzar la seva situació, però encara no disposen del certificat de primera acollida.
- Mòduls A i C: necessaris per obtenir el certificat d'acollida complet o acreditar mòduls parcials en els informes d'esforç d'integració social.
Aquests continguts permeten cobrir tant l'aprenentatge lingüístic com la comprensió dels valors i drets socials bàsics, contribuint a una millor convivència i participació ciutadana.
Informació i tràmits al Servei d'Atenció Ciutadana
Les persones interessades poden adreçar-se al Servei d'Atenció Ciutadana de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santpedor per obtenir més informació i formalitzar la seva inscripció. L'Ajuntament remarca que aquesta iniciativa busca promoure la cohesió social i facilitar els tràmits d'estrangeria i regularització administrativa, oferint eines útils per al dia a dia de les persones residents.